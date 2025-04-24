Muğla\'da Engelli Bireyler İçin Kısa Mola Merkezi ve Gündüz Bakımevi Açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilk olan Kısa Mola Merkezi'nin 8'incisini, Gündüz Bakımevinin ise 4'üncüsünü Ortaca'da törenle açtı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçim sürecinde il genelinde Kısa Mola Merkezleri ve Gündüz Bakımevlerinin sayısını artırma sözü vermişti.

Muğla genelinde Kısa Mola Merkezi sayısı 8'e yükseldi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin ailelerine destek sağlamak amacıyla açılan Kısa Mola Merkezleri Menteşe, Milas, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Datça ve Yatağan'ın ardından Ortaca ilçesinde de faaliyete başladı. Büyükşehir Belediyesi Dalaman ilçesinde de Kısa Mola Merkezi açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Gündüz bakımevi sayısı 4 oldu

Menteşe, Fethiye ve Yatağan'ın ardından Ortaca'da Gündüz Bakımevi hizmete açıldı. Seydikemer'de de açılacak olan yeni Gündüz Bakımevi ile birlikte okul öncesi çocuklara yönelik eğitim ve bakım hizmetleri il genelinde daha geniş bir alana yayılmış olacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu anlamlı günde Ortaca ilçesine kazandırılan Kısa Mola Merkezi ve Gündüz Bakımevinin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Aras, "Muğla'mızın her köşesinde, Bodrum'dan Seydikemer'e kadar her ilçemize hiçbir ayrım gözetmeden projelerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Biz burada bugün Kısa Mola Merkezini ve kırışımızı açarken halkımıza ihtiyacı olan noktada hizmet için bunları yapıyoruz. Bu Kısa Mola Merkezi'ne çocuğunu getiren aile, anne kendine bir nefes alma hakkı bulacak. O kadar önemli bir yer burası. Kreş de de aynı şekilde. Hem büyüklerimize fayda, hem anne babaya aileye fayda, hem çocuklarımıza fayda. Güvenli bir yerde, güvenli bir eğitim alıyorlar" dedi.

Suna Güvenç, "İki tane çocuğum var. Biri özel durumda, artı bir Down sendromlu. Bakım eve açıldığını duyunca, çocuğumla faydalansın istedim ve çok mutlu olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gönül dolusu teşekkür ediyoruz. ve bizi çok mutlu ettiler. Biz özellikle özel çocuk annelerinin de rahat etmesi gerektiğini düşündükleri için çok teşekkür ediyoruz"

Birgül Karademir, "Başkanımızın burayı açmasıyla bizler için çok güzel bir ferahlık oldu. Benim de iki tane özel evladım var. Onlar için de bir değişiklik, bizler anneler için bir dinlenmesi için. Yani çok güzel bir fırsat, çok güzel bir şey oldu. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA