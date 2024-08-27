Muğla'da eşini öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Yerel

Muğla'da eşini öldüren şahıs tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde eşini öldüren zanlı çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

27.08.2024 20:18
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Muğla'da eşini öldüren şahıs tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde eşini öldüren zanlı çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içi sorunlar yaşayan Senem Kıvrık, kocası Muhittin Kıvrık hakkında mahkemeye başvurarak evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay sabahında çift, sokakta buluştu ve aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre Muhittin Kıvrık, aracında bulunan sert bir cisimle Senem Kıvrık'ın başına vurdu. Kavga sokakta devam ederken Muhittin Kıvrık, yanında getirdiği bıçakla eşini karnından bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Senem Kıvrık'ı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kıvrık burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet sonrası ormanlık alana kaçan Muhittin Kıvrık ise emniyet güçlerinin yoğun çalışması sonucu yakalandı. Muhittin Kıvrık karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Muhittin Kıvrık çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Menteşe, 3-sayfa, Muğla, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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