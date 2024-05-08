Muğla\'da Festivalde Gelin ve Damat Rolü Oynayan Çift Gerçek Hayatta Evlendi

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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da geçen yıl 2'nci Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali'nde gelin ve damak rolü gerçek oldu. Festivalde temsili olarak gelin ve damat olan Didem Baka ve Halit Güneş, hafta sonu nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirdi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de geçen yıl düzenlenen festivalde, birbirlerini tanımayan Halit Güneş ve Didem Baka'ya temsili düğünde gelin ve damadı canlandırma rolü verilmişti. Güneş ve Baka, Muğla yöresine özgü gelenek ve göreneklere uygun olarak temsili olarak evlendirilmişti. Damat tıraşı, gelin korteji, kına yakma ve kız alma merasimi gibi adımların yer aldığı temsili düğün, festival ziyaretçileri tarafından da ilgiyle izlenmişti.

Festivalde Güneş'in babasını dönemin Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Baka'nın babasını ise Tarihi Arasta Çarşısı'nın en eski esnaflarından radyocu Mustafa Bektaş canlandırmıştı.

Festivalde temsili aşk ve düğün gerçek oldu. Didem Baka ve Halit Güneş, geçen hafta sonu gerçekleşen nikah töreni ve sade bir düğünle dünya evine girdi. Çift, nikah töreninin ardından ilk tanıştıkları yer olan ve temsili düğünlerinin yapıldığı Tarihi Arasta Çarşısı'ndaki mekana giderek kutlama yaptı.

"SADE BİR TÖREN YAPTIK ÇÜNKÜ DÜĞÜNÜ ZATEN FESTİVALDE YAPMIŞTIK"

Nikah sonrası açıklama yapan Halit Güneş, "Muğla'da yaklaşık 18 yıldır bir tiyatro topluluğu ile farklı mekanlarda gösterilere çıkıyorum. Didem de o mekana seyirci olarak gelmişti ama o zaman bir muhabbetimiz yoktu. Sadece görmüştüm. Daha sonra Muğla'da Düğün Yemekleri Festivali oldu. Orada ben ve Didem'e gelin damat rolünü verdiler, canlandırmamızı istediler. Bizim ilk tanışmamız festivalde oldu" dedi.

Festivalde tanıştıktan sonra ilişkilerinin başladığını belirten Güneş, "Festivalden yaklaşık 10 ay sonra sade bir düğünle dünya evine girdik. Festival de bizim adetlerimize göre Didem'i at üzerinde gezdirme, damat tıraşı gibi geleneklerimizi gerçekleştirdik. Bizim sade bir düğün yapmamızın sebebi de zaten festivalde büyük bir düğün yapmamızdı" diye konuştu.

Didem Baka ise yaşadıklarını "Ben orada Yörük kızı oldum. Halit'i görünce de şaşırmıştım orada. İyi ki hayatıma girmiş diyorum. Ben de tiyatro da onunla birlikteyim şimdi, altyapıdayım. Seyirciyken tiyatrocu oldum. Halit, aslında hem kocam hem de hocam oldu" diye anlattı.