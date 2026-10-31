Muğla\'da Genç Ofis\'teki toplantıda gençlere ÜNİDES projeleri anlatıldı

Muğla'da Genç Ofis'teki toplantıda gençlere ÜNİDES projeleri anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da gençleri proje üretmeye ve gönüllülüğe teşvik etmek için Genç Ofis'te ÜNİDES tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda proje hazırlama ve başvuru süreçleri anlatıldı, gönüllülükte aktif rol almanın önemi vurgulandı. Yetkililer desteklerin süreceğini belirtti.
Muğla'da gençlerin proje üretmelerini ve gönüllülük çalışmalarına katılımlarını teşvik etmek amacıyla ÜNİDES Projeleri Tanıtım Toplantısı düzenlendi.
Genç Ofis'te gerçekleştirilen toplantıya gençler yoğun katılım sağladı. Toplantıda ÜNİDES programı hakkında kapsamlı bilgilendirme yapılırken proje hazırlama aşamaları, başvuru süreçleri ve başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Gençlerin fikirlerini somut projelere dönüştürmelerine katkı sunmayı amaçlayan toplantıda, proje geliştirme süreçleri ve gençlerin gönüllülük faaliyetlerinde daha aktif rol almalarının önemi üzerinde duruldu. Yetkililer, gençlerin üretkenliklerini desteklemek, yeni fikirler geliştirmelerine imkan sağlamak ve gönüllülük çalışmalarını yaygınlaştırmak amacıyla bilgilendirme ve destek faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.
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