Muğla'da Gençlerden Doğa Yürüyüşü - Son Dakika
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Muğla'da Gençlerden Doğa Yürüyüşü

Muğla\'da Gençlerden Doğa Yürüyüşü

Muğla'daki yurt öğrencileri, Gökçeler Kanyonu'nda doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yaptı.

05.11.2024 11:42
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Erkek Öğrenci Yurdu ve Milli Piyango Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Milas ilçesinde bulunan Gökçeler Kanyonu'nda doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. "Gençler Doğanın İçinde" temasıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde, gençler hem doğal güzellikleri keşfetti hem de çevre bilinci kazandı.

Etkinlik kapsamında kanyonu gezen öğrenciler, sonbaharın gelişiyle sararan doğanın içinde keyifli bir yürüyüş yaptı. Gökçeler Kanyonu'ndaki yürüyüş sonrası öğrenciler, 345 metre uzunluğundaki İncirliin Mağarası'nın turizme açılan 155 metrelik kısmını ziyaret etti. Mağaranın içindeki dev sarkıtlar ve damlataş havuzları öğrencilerde büyük bir hayranlık uyandırdı.

Etkinlik hakkında konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve Milli Piyango Öğrenci Yurdu'nda kalan Seray Asya Tekin, "Gökçeler Kanyonu'nun kuzey yamacında bulunan İncirliin Mağarası'ndaki dev sarkıtlar ve damlataş havuzları beni çok etkiledi. Gönüllü gençlerin bu tür etkinliklerde yer almasını tavsiye ediyorum. Bu imkanı tanıyan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Yurtlarımızda kalan gençlerimizin bu tür etkinliklere katılarak hem spor yapmalarını hem de Muğla'nın doğal güzelliklerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Çevre bilinci oluşturmak için düzenlediğimiz etkinliklerde, gençlerimizle birlikte çevre temizliği yapıyoruz. Ayrıca, öğrencilerimizi sınav stresinden uzaklaştırmak adına çeşitli etkinlikler düzenliyoruz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Gençlerden Doğa Yürüyüşü - Son Dakika

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