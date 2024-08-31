Muğla\'nın Menteşe ilçesinde halk yağmur duasına çıktı

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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde, halk mevsimin kurak geçmesi nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Göktepe Mahallesi sakinleri, bu yıl beklenenden az yağış alan bölgede tarım arazilerinin zarar görmemesi ve su kaynaklarının yetersiz kalmaması için bir araya geldi. Geleneksel olarak yapılan yağmur duası etkinliğinde, mahalle halkı hem tarlalarının bereketi hem de hayvanlarının suya erişimi için dualar etti. Yağmur duası, Göktepe Mahalle imamı Yeter Kurt tarafından yönetildi ve dua sırasında mahallenin ileri gelenleri, gençler ve çocuklar da hazır bulundu. Mahalle sakinleri, yapılan duaların kabul olmasını umduklarını ifade ederken, Göktepe Mahalle Muhtarı İsrafil Kaçar da yağmur duasına katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Duaların ardından mahalle halkı imece usulü hazırladıkları yemekleri ikram etti. - MUĞLA