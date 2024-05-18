Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hacı adayları dualarla yolcu edildi - Son Dakika
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hacı adayları dualarla yolcu edildi

Muğla\'nın Köyceğiz ilçesinde hacı adayları dualarla yolcu edildi

Köyceğiz'den Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacca giden hacı adayları dualarla uğurlandı. Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından Hacılar Yunus Emre Camii'nde akşam namazını müteakip uğurlama töreni düzenlendi. Yakınları ve vatandaşlar duygulanarak gözyaşları ile hacı adaylarını yolcu etti.

18.05.2024 16:17
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hacı adayları dualarla yolcu edildi. Köyceğiz'den Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacca giden hacı adayları dualarla uğurlandı. Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından Hacılar Yunus Emre Camii'nde akşam namazını müteakip uğurlama töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program tekbir, telbiye, ilahi ve salavatlarla devam etti. Törende Köyceğiz İlçe Müftülüğü Vaizi Rauf Evleksiz'in konuşma yapıp dua etmesinin akabinde hacca gidenleri uğurlamaya gelen yakınları ve vatandaşlar duygulanarak gözyaşları ile hacı adaylarını yolcu ettiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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