Muğla'da İmamoğlu Protestosu Davasında Karar: 10 Sanığa 5'er Ay Hapis Cezası

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eylemleri nedeniyle haklarında dava açılan ve aralarında CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de bulunduğu 10 sanık 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasının ardından CHP Muğla İl Başkanlığı önünde yapılan basın açıklamasının ardından grup, Muğla Adliyesi'ne yürümüştü. Adliye önünde güvenlik güçleri ile eylemciler arasında kısa süreli arbede yaşanmıştı.

Bu olayların ardından CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Menteşe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Dur ve Menteşe Belediye Meclis Üyesi Dinçer Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, "basın açıklamasına katılma, adliye binasına doğru yürüyüş yapma, güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen alanı terk etmeme ve slogan atarak eyleme devam etme" gerekçeleriyle dava açılmıştı.

Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Acar Ünlü, Nail Kızıl, Tuğçe Dur ve avukatlar hazır bulundu. Sanıklar son sözlerinde beraatlarını talep etti.

Mahkeme, 10 sanığın da 5'er ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, 9 sanık hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanıklardan Uzay Kocabaş'ın hapis cezası ise 15 bin lira adli para cezasına çevrildi.