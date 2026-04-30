Muğla'da İmamoğlu Protestosu Davasında Karar: 10 Sanığa 5'er Ay Hapis Cezası
Muğla'da İmamoğlu Protestosu Davasında Karar: 10 Sanığa 5'er Ay Hapis Cezası

30.04.2026 18:12  Güncelleme: 19:14
Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eylemleri nedeniyle haklarında dava açılan ve aralarında CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de bulunduğu 10 sanık 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasının ardından CHP Muğla İl Başkanlığı önünde yapılan basın açıklamasının ardından grup, Muğla Adliyesi'ne yürümüştü. Adliye önünde güvenlik güçleri ile eylemciler arasında kısa süreli arbede yaşanmıştı.

Bu olayların ardından CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Menteşe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Dur ve Menteşe Belediye Meclis Üyesi Dinçer Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, "basın açıklamasına katılma, adliye binasına doğru yürüyüş yapma, güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen alanı terk etmeme ve slogan atarak eyleme devam etme" gerekçeleriyle dava açılmıştı.

Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Acar Ünlü, Nail Kızıl, Tuğçe Dur ve avukatlar hazır bulundu. Sanıklar son sözlerinde beraatlarını talep etti.

Mahkeme, 10 sanığın da 5'er ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, 9 sanık hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanıklardan Uzay Kocabaş'ın hapis cezası ise 15 bin lira adli para cezasına çevrildi.

Kaynak: ANKA

ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı
Orta Doğu’daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı Orta Doğu'daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı
FED Başkanı Powell’dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı FED Başkanı Powell'dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı
Edis imajını yeniledi, dünyaca ünlü yıldıza ikizi kadar benzedi Edis imajını yeniledi, dünyaca ünlü yıldıza ikizi kadar benzedi
Rus petrol rafinerisi yangını yolcu uçağından görüntülendi Rus petrol rafinerisi yangını yolcu uçağından görüntülendi

18:34
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi
18:27
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş’a 12 ay hak mahrumiyeti cezası
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası
18:14
İşte milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’a verilen ceza
İşte milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen ceza
17:55
Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
16:57
Kuruluş süreci tamamlandı Meral Akşener, sahaya iniyor
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor
16:10
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
