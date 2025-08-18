Muğla\'da İş Bırakma Eylemi

Türkiye genelinde gerçekleştirilen 1 günlük iş bırakma eyleminin bir ayağı da Muğla'da yapıldı. Çeşitli sendikaların katılımıyla düzenlenen eylem, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşirken, memurlar SGK İl Müdürlüğü önüne tabut bıraktı.

Sabah saatlerinde Sınırsızlık Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri ve kamu çalışanları, ellerinde pankartlarla Muğla SGK İl Müdürlüğü'ne yürüyüş düzenledi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüş, kurum önünde yapılan basın açıklamasıyla son buldu.

Eyleme katılan sendika üyeleri üzerinde "Emekli; Ruhuna Fatiha" yazılı temsili tabutu SGK il binası önüne kadar taşıdı.

SGK İl Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında konuşan sendika temsilcileri, ekonomik kriz, düşük ücretler, yüksek enflasyon ve çalışma şartlarına yönelik eleştirilerini dile getirdi. Taleplerini sıralayan sendikacılar, hak arayışlarının kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Açıklamada, "Emeklilerin alım gücü her geçen gün düşüyor, kamu çalışanları geçinemiyor. Bu gidişata 'dur' demek için Türkiye'nin dört bir yanında iş bırakıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Polisin yoğun güvenlik tedbiri aldığı basın açıklamasının ardından eylem, olaysız bir şekilde sona erdi. - MUĞLA