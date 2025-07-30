Muğla'da Kadın Yaşam Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Muğla'da Kadın Yaşam Merkezi Açıldı

Muğla\'da Kadın Yaşam Merkezi Açıldı
30.07.2025 21:17  Güncelleme: 21:19
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Kadın Yaşam Merkezi açtı. Merkez, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif olmasını hedefliyor. Açılışta konuşan belediye başkanları, kadınların güçlenmesi gerektiğine vurgu yaptılar.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde Kadın Yaşam Merkezi açıldı. Açılışa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da katılarak birer konuşma yaptı.

Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha fazla yer alabilmesi amacıyla hayata geçirilen merkez, bölge halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Açılışta konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Yeşilyurt'un tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekerek, belde belediyelerinin kapanmasından sonra atıl kalan yapıları yeniden işlevlendirmeye başladıklarını vurguladı. Köksal Aras, "2014'te Büyükşehir Yasası'yla beldeler mahalleye dönüşünce buradaki belediye binaları yıllarca kapalı kaldı. Göreve geldiğimde bu durum beni çok üzdü. Bayır'da Kadın Yaşam Merkezimizi açtık, şimdi Yeşilyurt'tayız. Kafaca ve Yerkesik'te de aynı çalışmaları sürdürüyoruz. Bu binalar atıl kalmasın istiyoruz" dedi.

Yeşilyurt'un doğası, tarihi ve bereketiyle özel bir yer olduğunu söyleyen Başkan Aras, "Pisi Antik Kenti, ulu çınarları, kadim zeytinlikleriyle bu bölge gözbebeğimiz. Pisili Hoca'nın Kanuni Sultan Süleyman'a bir avuç pirinçle yaptığı pilav hikayesi bile bu toprakların bereketini anlatır" diyerek bölgeye olan sevgisini dile getirdi.

Kadınların bu merkezlerde yalnız olmadıklarını hissedeceklerini belirten Köksal Aras, "Kadın burada üretecek, ekonomiye katkı sunacak, hayatına dokunacak. Küçücük bir destekle yeniden ayağa kalkacak. Amacımız, kadınlara yalnız olmadıklarını göstermek. Buralar dayanışma ve umut merkezleri olacak" diye konuştu.

Ahmet Aras: "Kadınların önünü açarsak her şey değişir"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da açılışta yaptığı konuşmada, kadınların hayatın her alanında daha fazla yer alması gerektiğine dikkat çekti. Aras, "Bu merkez çok önceden faaliyete geçti aslında. Kadınlardan gelen geri dönüşler çok olumlu. Bodrum'da göreve geldiğimde kadın dayanışma grubunun hazırladığı manifestoyu imzaladım. Sonra bana sözümü hatırlattılar. 'Sen sadece önümüzü aç, gerisini biz hallederiz' dediler. Gerçekten de öyle oldu" ifadelerini kullandı.

Kadınların siyasette, bürokraside, ekonomide ve sosyal yaşamda daha fazla yer alması gerektiğini söyleyen Aras, "Kadın barıştan yanadır, sevgiden yanadır. Kadınların yönettiği bir dünyada savaşlar olmaz. Erkek politikacılar yıllarca kadınların önünü kapattı. Kadının yeri evidir gibi kalıplarla baskı kuruldu. Ama kadınlar bu engelleri aştığında, kürsülere çıktığında bu toplum çok daha ileriye gider" dedi.

Türkiye'de kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığına da dikkat çeken Aras, "Kadınlar en yakınları tarafından öldürülüyor. Bu yaşla da ilgili değil. Nitelikli, eğitimli bir kadın da öldürülüyor, bir genç kız da. Toplum olarak, yöneticiler olarak bu konuda cesur olmak zorundayız. Bu mücadeleyi özümseyen kadınlar, bu gidişata 'dur' diyecek" dedi.

Kadınların yaşamın her alanında daha güçlü hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Aras, "Kadın emek verir, ortaya koyduğu şeyin yok olmasını istemez. Bu yüzden kadınların daha fazla söz sahibi olması, daha fazla alan bulması gerekir. Kadınların önünü açarsak, toplumda huzur da eşitlik de gelişim de olur" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Kadın Yaşam Merkezi Açıldı - Son Dakika

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