Muğla\'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde futbol turnuvası düzenlendi

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri Muğla'da farklı bir programla kutlandı. Muğlalı kadınlar 'Sahanın Kadınları' isimli futbol turnuvasına katılarak günlerini yeşil sahalarda kutladı.

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen turnuvada kadınlar kıyasıya maç yaptılar. Turnuvada çok farklı yaş grubundan ve çalışma alanlarından kadınlar yer aldı. Sahadaki kıyasıya rekabetin yanı sıra kadınlar birlik, beraberlik dayanışma örneği sergilediler.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Ula gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Ula kaymakamlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen turnuva ile ilgili bilgi veren Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile Ula İlçemizde sportif faaliyetler düzenliyoruz. Bu çerçevede kadınlarımız ile beraber sahanın kadınlar noktasında turnuva düzenledik. Turnuvamıza farklı yaş kategorilerinden, farklı meslek gruplarından birçok arkadaşımız katıldı" dedi.

Futbol Turnuvasına katılan Sultan ince, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. 8 Mart münasebetiyle bizim için turnuva düzenleyen Gençlik ve Spor Müdürümüz Yağmur Hanıma ve özellikle Kaymakamımıza çok teşekkür ederiz. Biz kendi aramızda 2 yıldır amatör olarak futbol oynuyoruz. Kadınlar olarak çok eğleniyoruz" dedi.

Çeşitli etkinliklerle 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladıklarını kaydeden Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ise "8 Mart Dünya Kadınlar münasebeti ile çeşitli etkinlikler düzenledik. Bocca ve voleybel turnuvası düzenledik. Bugün de kadınlar arasında futbol turnuvası tertip ettik. Çok büyük bir coşku ile kadınlar gününü Ula ilçemizde kutluyoruz. Bu müstesna günün bütün kadınlarımız için güzel geçmesini, Kadınlar Günü'nün yılın bir günü değil her günü olmasını diliyorum" diyerek etkinliği düzenleyen Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne teşekkür edip kadınların gününü kutladı. - MUĞLA