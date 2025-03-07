Muğla'da Kadınlar Günü Mesajı: Eşitlik ve Özgürlük Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Kadınlar Günü Mesajı: Eşitlik ve Özgürlük Mücadelesi

Muğla\'da Kadınlar Günü Mesajı: Eşitlik ve Özgürlük Mücadelesi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 168 yıl önceki kadın işçi grevini anarak kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine vurgu yaptı. Kadınların hak mücadelesinin sadece kadınların değil, toplumun ortak mücadelesi olduğunu belirtti.

07.03.2025 16:10  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; "Kadınların eşit cins ve yurttaşlar olarak tarih boyunca verdikleri mücadelenin ve direnişin, sınırları aşarak tüm dünyada kabul gördüğü gündür. Bundan tam 168 yıl önce, 1857'de, haklarını savunmak için greve çıkan kadın işçilerin mücadelesi bugün hala adalet, eşitlik ve özgürlük isteyen milyonlarca kadının mücadelesinde yer alıyor. Kadınların tarih boyunca verdiği bu mücadele ayrımcılık politikalarına karşı bir mücadelenin de tarihidir.

"Kadınların mücadelesi demokratik, laik ve çağdaş bir Türkiye'nin de mücadelesidir"

"Bugün biliyoruz ki kadınların bu zamana kadar kazandığı haklar, kendilerine sunulmuş bir lütuf değil, direnişle kazanılmış birer zaferdir. Kadınların mücadelesi aynı zamanda demokratik, laik ve çağdaş bir Türkiye'nin de mücadelesidir. Kadınların evlerden çıkıp başlattıkları var olma mücadelesi, bugün tüm dayatmalara rağmen soluksuz devam etmektedir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, kadınların tarihten gelen mücadelesinin karşısında asla durmayacağımı, aksine bu mücadelenin yanında ve içinde olacağım. Bu mücadelenin tarafı olarak yerel yönetim politikalarımızda devrimsel bir dönüşümü gerçekleştirme hedefiyle, kadınlarla birlikte çalışmaktan onur duyuyorum.

"Kadınların sesi yükseldikçe, dünya daha adil, daha özgür bir yer olacaktır"

Kadınlar hayatın birçok alanında eşitsizliğe, şiddete ve ayrımcılığa maruz kalıyor. Kadınların özgür, eşit ve cinslerinden dolayı zarar görmediği bir ülkede, hiçbirimiz gerçek anlamda özgür ve güvende olamayız. Bu nedenle herkesin tüm çeşitliliği ve kimliğiyle yaşayabildiği bir Muğla için, kentimizi kadınlarla birlikte yönetiyoruz. Tüm politikamızı eşitlik temelinde oluşturuyoruz. Kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi, karar mekanizmalarında daha fazla yer alması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışıyoruz. Ata'mızın bize gösterdiği gibi, kadınları hayatın merkezine alan bir kent ve bir gelecek inşa etmeye kararlıyız. Çünkü kadınların hak mücadelesi, hepimizin ortak mücadelesidir. Kadınların sesi yükseldikçe, dünya daha adil, daha özgür bir yer olacaktır. Kadınların eşit, özgür ve güvenli bir yaşam sürdüğü bir dünyayı kurabiliriz. Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların tarihten günümüze dek uzanan bu mücadelenin kendisini kutladığımı ifade etmek isterim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Kadınlar Günü Mesajı: Eşitlik ve Özgürlük Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Kamu davası açıldı TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan’a girdi Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi
Suriye’de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
İşte en net görüntü: Fenerbahçe’nin yediği gol milimlerle ölçüldü İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü
İsrail’de halkın 44’ü Gazze’de ateşkes istiyor İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor
Tayland’da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
İran’da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası
Acun Ilıcalı’dan kupadaki derbi için Galatasaray’a sürpriz çağrı Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı

15:43 Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
15:11 ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
14:23 Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
14:11 Kamu davası açıldı TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
13:29 Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan’a girdi Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi
21:30 Suriye’de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
21:20 İşte en net görüntü: Fenerbahçe’nin yediği gol milimlerle ölçüldü İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü
21:16 İsrail’de halkın 44’ü Gazze’de ateşkes istiyor İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor
21:15 Tayland’da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
21:09 İran’da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası
21:03 Acun Ilıcalı’dan kupadaki derbi için Galatasaray’a sürpriz çağrı Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 16:14:47. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Kadınlar Günü Mesajı: Eşitlik ve Özgürlük Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.