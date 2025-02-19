Muğla'da 'Kask Olsun Canın Sağ Olsun' Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da 'Kask Olsun Canın Sağ Olsun' Projesi

Muğla\'da \'Kask Olsun Canın Sağ Olsun\' Projesi

Muğla Jandarma, motosiklet kazalarına karşı farkındalık oluşturmak için yeni proje başlattı.

19.02.2025 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, artan motosiklet kazalarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Kask Olsun Canın Sağ Olsun" projesini hayata geçirdi.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen proje, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker'in talimatıyla 14 Şubat 2025 itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Muğla, tescilli araç sayısında motosiklet ve motorlu bisikletin ilk sırada olduğu iller arasında yer alıyor. Kişi başına düşen motosiklet sayısında da Türkiye genelinde birinci olan Muğla'da, 2024 yılı içerisinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yaklaşık yüzde 50'sinde motosiklet ve motorlu bisikletlerin yer aldığı belirlendi. Yapılan analizlerde, kazaya karışan sürücü ve yolcuların büyük bölümünün koruyucu ekipman kullanmadığı veya uygun olmayan kask tercih ettiği tespit edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, projenin uzun vadede motosiklet kazalarındaki can kayıplarını ve ağır yaralanmaları azaltmayı hedeflediğini belirterek, tüm motosiklet sürücülerini ve yolcularını kask takmaya davet etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Jandarma, 3-sayfa, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da 'Kask Olsun Canın Sağ Olsun' Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
18:30 Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürülüyor TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
02:15 Ankara’da şüpheli ölüm ’’Necla Teyze’yi diri diri yaktılar’’ Ankara'da şüpheli ölüm! ''Necla Teyze'yi diri diri yaktılar''
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 19:24:30. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da 'Kask Olsun Canın Sağ Olsun' Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.