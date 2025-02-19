Muğla\'da \'Kask Olsun Canın Sağ Olsun\' Projesi

Yerel

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, artan motosiklet kazalarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Kask Olsun Canın Sağ Olsun" projesini hayata geçirdi.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen proje, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker'in talimatıyla 14 Şubat 2025 itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Muğla, tescilli araç sayısında motosiklet ve motorlu bisikletin ilk sırada olduğu iller arasında yer alıyor. Kişi başına düşen motosiklet sayısında da Türkiye genelinde birinci olan Muğla'da, 2024 yılı içerisinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yaklaşık yüzde 50'sinde motosiklet ve motorlu bisikletlerin yer aldığı belirlendi. Yapılan analizlerde, kazaya karışan sürücü ve yolcuların büyük bölümünün koruyucu ekipman kullanmadığı veya uygun olmayan kask tercih ettiği tespit edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, projenin uzun vadede motosiklet kazalarındaki can kayıplarını ve ağır yaralanmaları azaltmayı hedeflediğini belirterek, tüm motosiklet sürücülerini ve yolcularını kask takmaya davet etti. - MUĞLA