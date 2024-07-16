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Muğla'da kaybolan Alzheimer hastası kadın için ekipler seferber oldu

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve dün öğlen saatlerinden bu yana kayıp olan Alzheimer hastası Sabriye Dedeoğlu için ekipler seferber oldu.

Olay, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinden ayrılan Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Sabriye Dedeoğlu'ndan, ailesi uzun süre haber alamadı. Dedeoğlu'nun hayatından endişe eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, jandarma ve AFAD ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Sabriye Dedeoğlu'nun en son Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmındaki ormanlık alana girdiğini tespit etti. Bu bölgede arama kurtarma faaliyetlerine ağırlık veren ekipler, yaşlı kadının bulunması için seferber oldu. Ekipler, iz köpekleriyle birlikte yoğun çaba sarf ederek Sabriye Dedeoğlu'nu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları dikkatli olmaya ve herhangi bir bilgiye sahip olmaları durumunda acil olarak bildirmeye çağırdı.