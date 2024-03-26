Muğla'da Kaymakam, Fen Lisesi öğrencileriyle iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika
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Muğla'da Kaymakam, Fen Lisesi öğrencileriyle iftar yemeğinde buluştu

Muğla\'da Kaymakam, Fen Lisesi öğrencileriyle iftar yemeğinde buluştu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mustafa Maslak, Köyceğiz Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek iftar yemeği yedi. Kaymakam Maslak, öğrencilerle sohbet etti ve pansiyon hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

26.03.2024 11:33  Güncelleme: 11:45
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mustafa Maslak pansiyonda kalan Fen Lisesi öğrencileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ile Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz Fen Lisesi okul yönetici ve öğretmenleriyle birlikte pansiyonda kalan öğrencilerin iftar yemeğine katıldı. Kaymakam Maslak iftar yemeğinde öğrencilerle sohbet etti. Köyceğiz Fen Lisesi Müdürü İbrahim Turgut'tan pansiyon hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, Kaymakam Mustafa Maslak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan'ın ziyaretinden ve kendileri ile sohbet etmelerinden dolayı teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Kaymakam, Fen Lisesi öğrencileriyle iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika

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