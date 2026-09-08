Muğla'da kırtasiye denetimlerinde 3 bin ürün incelendi, aykırı işletmelere ceza kesildi - Son Dakika
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Muğla'da kırtasiye denetimlerinde 3 bin ürün incelendi, aykırı işletmelere ceza kesildi

Muğla\'da kırtasiye denetimlerinde 3 bin ürün incelendi, aykırı işletmelere ceza kesildi
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Muğla'da okul sezonu öncesi Ticaret Bakanlığı talimatlarıyla kırtasiye ürünlerine yönelik denetim yapıldı. Ağustos boyunca yüzlerce işletmede 3 binden fazla ürün kontrol edilirken, mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulandı.

Muğla'da, okulların açılmasına kısa bir süre kala Ticaret Bakanlığı talimatları doğrultusunda kırtasiye ürünlerine yönelik kapsamlı fiyat etiketi denetimleri gerçekleştirildi.

Ağustos ayı başından itibaren normal denetimlerin yanı sıra özellikle kırtasiye ürünlerine odaklanıldığını belirten Muğla Ticaret İl Müdürü Mehmet Demirtaş, temel amaçlarının tüketicilerin bilinçli alışveriş yapmasını sağlamak ve piyasada fiyat istikrarını korumak olduğunu ifade etti. Denetimler kapsamında, reyon fiyatı ile kasa fiyatı arasında herhangi bir uyumsuzluk olup olmadığının titizlikle incelendiği kaydedildi.

İl genelinde Ağustos ayı boyunca sürdürülen çalışmalarda yüzlerce işletmede 3 binin üzerinde kırtasiye ürününün kontrol edildiği, mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere ise idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların haklarını korumak ve haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Bakanlık talimatları doğrultusunda denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da kırtasiye denetimlerinde 3 bin ürün incelendi, aykırı işletmelere ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da kırtasiye denetimlerinde 3 bin ürün incelendi, aykırı işletmelere ceza kesildi - Son Dakika
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