Muğla\'da Kıyı Ege Belediyeleri Toplantısı: Turizm ve Ekonomik Zorluklar Ele Alındı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde gerçekleştirilen Kıyı Ege Belediyeleri Toplantısı'nda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, hem gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras ekonomik kriz, enflasyon ve bölgesel çatışmaların turizm sektörüne etkisine değindi. Başkan Aras, "Vatandaşımız ve özellikle turizmcilerimiz çok zor günler geçiriyor. İran, Suriye, İsrail, Ukrayna, Rusya gibi bölgelerde yaşanan siyasi ve askeri gelişmeler turizmi ciddi etkiledi. Enflasyon ise sektörü rakip ülkelerle rekabet edemez hale getirdi" dedi.

Turizm işletmelerinin yanında olduklarını belirten Aras, yakın zamanda Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak turizmcilere yönelik bir destek paketi açıklayacaklarını da duyurdu.

Marmaris'te yaşanan ve sosyal medyada gündem olan olumsuz olaylara da değinen Aras, bu tarz münferit hadiselerin tüm bölgeye mal edilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Birkaç işletmede yaşanan olumsuzluklar üzerinden tüm Marmaris'i, Muğla'yı, hatta Türkiye'yi karalamak doğru değil. Bölgemizdeki turizmciler misafirperverliği ve hizmet kalitesiyle her zaman ülkemizin gururu olmuştur" diye konuştu.

Yerel yönetimlerin merkezi bütçeden aldığı payların yetersizliğine de dikkat çeken Aras, "Turizm kentleri sadece yerleşik nüfusa göre destekleniyor. Oysa yaz aylarında bu sayı 10 katına kadar çıkıyor. Buna rağmen hizmet yükü artıyor ama bütçe aynı kalıyor. Bu sürdürülebilir değil. Turizm nüfusuna göre pay verilmesini sağlayacak yasal düzenlemeler çok basit şekilde yapılabilir" dedi.

Başkan Aras, konuşmasının sonunda birlik çalışmaları hakkında bilgi verirken, dayanışma ve bölgesel işbirliğinin önemini şu sözlerle vurguladı:

"Birliğimizin çalışmaları çevreden sosyal politikalara, ulaşımdan kültüre kadar birçok alanı kapsıyor. Bu toplantı da belediyelerimiz ve bölgemiz için yol gösterici olacaktır. Unutulmamalıdır ki, bu sorunlar sadece CHP'li değil, tüm partilerden belediyelerin ortak sorunudur" dedi. - MUĞLA