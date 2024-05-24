Muğla'da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Muğla'da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı

Muğla\'da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarı ve geçici kurban kesim yerleri denetlendi. Ortaca Belediyesi, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir kurban bayramı geçirmelerini hedefliyor.

24.05.2024 10:41  Güncelleme: 10:43
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarı ve geçici kurban kesim yerleri kontrolden geçirildi.

16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde Muğla genelinde olduğu gibi Ortaca'da da kurban hazırlıkları başladı. Vatandaşların Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla başlayan hazırlıklar kapsamında Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından 2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ çerçevesinde hayvan pazarı ve geçici kurban kesim yerlerini denetledi. Denetim sırasında, hayvan pazarına kurbanlık hayvan satışı için gelen küçükbaş hayvan yetiştiricileri de bilgilendirilirken, Ortaca Belediyesi de Kurban Bayramı hazırlıklarını kısa süre içerisinde tamamlayarak, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir kurban bayramı geçirmelerini hedefliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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