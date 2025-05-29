Muğla'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı

Muğla\'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı
29.05.2025 11:01  Güncelleme: 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince hijyenik gıda üretimi amacıyla mezbahalarını hazır hale getirdi. Büyükbaş kurbanlık kesim ücreti 6 bin TL, küçükbaş ise 800 TL olarak belirlendi. Hayvanların sağlığı için gerekli kontroller veteriner hekimler tarafından yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramını daha huzurlu daha rahat geçirebilmeleri için il genelindeki 5 mezbaha tesisinde hazırlıkları tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı süresince vatandaşlara, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İşletme Onay Belgeli, güvenilir ve hijyenik gıda üretildiğinin teminatı olan ISO: 22000 kalite belgeli Menteşe, Marmaris, Milas, Fethiye ve Kavaklıdere Mezbaha Tesisleri ile kurban bayramı süresince vatandaşımıza hizmet verecek. İl Kurban Hizmetleri Komisyonunun kararı gereğince kurbanlık kesim ücretleri büyükbaş hayvan için 6 Bin TL, küçükbaş hayvan için 800 TL olarak belirlendi.

Kurbanlık hayvan satış yerleri Menteşe İlçesinde Bayır Hayvan Pazarı ve Düğerek Hayvan Pazarı olarak belirlenirken diğer İlçelerde ise ilçenin hayvan pazarları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi açık tutulacak. Kurbanlık hayvan satış yerlerinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hekimler hayvanların sağlık durumları ile ilgili gerekli kontrolleri düzenli bir şekilde yapacak.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban kesim işlemlerini sağlıklı ve düzenli şekilde gerçekleştirebilmeleri için mezbahalarda gerekli hazırlıklar tamamlandı. Mezbaha hizmetlerine ilişkin detaylar şu şekilde: Kurbanlık olarak kesilecek hayvanlar, 5 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren mezbaha tesislerine kabul edilmeye başlanacak. Hayvan teslimi sırasında mezbaha idaresine gıda zinciri belgesi, hayvan pasaportu, nakil belgesi, il dışından gelen kurbanlıklar için veteriner sağlık raporu ve dişi kurbanlıklar için veteriner hekim raporu ibraz edilmesi gerekecek.

Kesim sırası, hayvanın mezbahaya teslim edildiği zaman esas alınarak belirlenecek. Kurbanlık sahipleri, kesim sıraları geldiğinde mezbahada bulunmadıkları takdirde sıranın sonuna alınacak. Kurbanlık etler, Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen hijyenik, gıda güvenliğine uygun, doğada çözünebilen ve yüksek mukavemetli poşetler içinde vatandaşlara teslim edilecek. Mezbahalarda gerçekleştirilecek kurban kesimlerinde, eğitimli, donanımlı ve sertifikalı kasaplar görev yapacak. Ayrıca bayram süresince Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı veteriner hekimler ile zabıta ekipleri, kurban satış yerleri, kesim alanları ve mezbahalarda gerekli denetimleri sürdürecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Kurban, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen Adanaspor’un otobüsü haczedildi Küme düşen Adanaspor'un otobüsü haczedildi
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
İki yengesini silahla vurarak öldürdü İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
Montella’yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum Montella'yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
Yeniden Refah Partisi’nden ’’Yeni Anayasa’’ çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz Yeniden Refah Partisi'nden ''Yeni Anayasa'' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Yediği tokadı unutturmak istiyor Macron’dan eşiyle samimi pozlar Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar
Netanyahu: İsrail’in Gazze’ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü

13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz.
13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terör örgütü YPG’ye uyarı: Hala oyalama taktiklerine devam ediyorlar, bundan vazgeçmeleri şart
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı: Hala oyalama taktiklerine devam ediyorlar, bundan vazgeçmeleri şart
12:54
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti Marketlerden toplatılıyor
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
19:49
Rapçi Süleyman Burak Bodur tahliye edildi, ilk işi güvercin uçurmak oldu
Rapçi Süleyman Burak Bodur tahliye edildi, ilk işi güvercin uçurmak oldu
19:37
İlave TV’nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı
İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı
19:02
Rusya: Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için teklifte bulunduk
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
18:50
Samsun Adliyesi’nde duruşma çıkışı kavga çıktı O anlar kameralarda
Samsun Adliyesi'nde duruşma çıkışı kavga çıktı! O anlar kameralarda
18:32
Park tartışması kavgaya dönüştü Tekme tokat dövdüler
Park tartışması kavgaya dönüştü! Tekme tokat dövdüler
18:16
Hatay diken üstünde 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
18:15
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
18:10
Ankara’da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
17:50
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 13:21:40. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.