Muğla'da Kurban Bayramı trafik tedbirleri uygulanıyor

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Muğla'da Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında vatandaşlar uyarıldı

MUĞLA - Muğla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında yoğun bir çalışma programı uyguluyor. Günlük ortalama 47 ekip ve 84 personel, sabit yol uygulamaları, seyir halinde denetimler ve trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda gerekli müdahaleler yapıyor.

Toplu taşıma araçları başta olmak üzere tüm araç sürücülerine ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Ramazan Bayramı'nda başlatılan ve bir yıl boyunca devam edecek olan "Söz ver" projesi, Kurban Bayramı'nda da aralıksız sürdürülecek. Proje kapsamında sürücüler ve yolcular emniyet kemeri kullanımına teşvik ediliyor. Muğla'ya tatile gelen yabancı turistler de unutulmayarak, çeşitli dillerde bilgilendirmeler yapılıyor. Bayram tatili süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına maksimum sayıda ekip ve personel güzergahlarda görevlendirilerek denetimler ve bilgilendirme faaliyetleri artırılarak. Vatandaşların ve turistlerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için alınan bu önlemler, bayram boyunca devam edeceği bildirildi.