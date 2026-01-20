Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Leylekler İçin Güvenli Yuva

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, leyleklerin göç güzergahında yer alan Milas ilçesinde, leyleklerin elektrik direkleri ve enerji nakil hatlarında yuva yaparak zarar görmesini önlemek amacıyla yeni yuva alanları oluşturdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesi Ekinanbarı Mahallesi'nde leylekler için yuva alanları oluşturdu. Özellikle bahar aylarından sonra leyleklerin göç alanlarından biri olan Milas'ta elektrik direklerine, enerji nakil hatlarına yuva yapan leyleklerin zarar görmemesi ve sayılarının azalmamesı için özel yuva alanları oluşturuldu. İlk etapta Milas Ekinanbarı Mahallesi'ne yapılan leylek yuva alanları göç güzergahındaki diğer mahallelerde de hayata geçirilecek.

"Birkaç yuva yangını, leyleklerin yaralanmasına şahit olduk"

Milas Ekinanbarı Muhtarı Barış Ülkü, yaklaşık 50 yıldır leyleklerin mahallelerini ziyaret ederek yuvalarını yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

Özellikle baharın gelmesi, havaların ısınmasından sonra mahallemiz leyleklere ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 50 yıldır mahallemize gelen leylekler önceleri evlerin tepelerine yuvalarını yapıyorlardı. Biz leylekler her yıl geldiğinde onları o köyün şansı ve uğuru olarak görürüz. Geçen yıllarda leylekler yuvalarını daha sakin, yüksek olsun diye elektrik direklerine yaptılar ve birkaç yuva yangını, leyleklerin yaralanmasına şahit olduk. Onları korumak, güvenli yuva alanları oluşturmak için Büyükşehir Belediye'mizden leylekler için özel yuva alanı oluşturulması talebinde bulunduk. Büyükşehir ekipleri bu talebimize hemen olumlu dönüş yaparak mahallemizde bulunan iki mezarlık alanına leyleklerin yuva yapabilmesi için yeni yuva alanları oluşturdu. Bu yılda bahar geldiğinde leyleklerin her yıl takip ettikleri rotayı izleyerek mahallemize ve yeni yuvalarına geleceğine inanıyorum. Talebimizi hemen gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve ekibine teşekkür ediyorum."

"Doğal dengeyi sağlayan hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 13 ilçesi, 574 mahallesi ile Muğla için her alanda çalıştıklarını, hizmet ürettiklerini söyledi. Muğla'nın sadece insanlar için değil tüm canlılar için bir çekim merkezi olduğunu dile getiren, Aras şunları söyledi:

"Dünya coğrafyasında ülkemiz çok önemli bir geçiş noktasıdır. Özellikle doğal güzellikleri, yeşili, sulak alanları ile Muğlamız ise bu güzergahta tüm canlılar için uğranılan çok değerli bir rotadır. Her yıl havaların ısınması ile Muğlamız aynı rotayı takip ederek gelen leyleklere de ev sahipliği yapar. Buraya gelen ve güzel havaların tadını çıkaran leylekler kocaman bir aile olarak tekrar sıcak ülkelere geri dönerler. Özellikle yüksek yerlere yuva yapan leyleklerin bazen kendileri bazen de yuvaları elektrik gibi nedenlerle zarar görebiliyor. Bu nedenle ekiplerimiz Ekinanbarı muhtarımızdan gelen talep doğrultusunda leylekler için güvenli yuva alanları oluşturdu. Muhtarımıza leylekleri ve yuvalarını koruyan bu talebi için teşekkür ediyor, yeni yaptığımız yuvalarda yeni leylek ailelerini güvenle ağırlayacağımıza inanıyorum. Muğlamızda tüm canlıları koruyan, doğal dengeyi sağlayan hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."