Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Leylekler İçin Güvenli Yuva - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Leylekler İçin Güvenli Yuva

20.01.2026 14:57  Güncelleme: 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, leyleklerin göç güzergahında elektrik direkleri ve enerji nakil hatlarının zararlarından korunması için Milas ilçesinde yeni yuva alanları inşa etti.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, leyleklerin göç güzergahında yer alan Milas ilçesinde, leyleklerin elektrik direkleri ve enerji nakil hatlarında yuva yaparak zarar görmesini önlemek amacıyla yeni yuva alanları oluşturdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesi Ekinanbarı Mahallesi'nde leylekler için yuva alanları oluşturdu. Özellikle bahar aylarından sonra leyleklerin göç alanlarından biri olan Milas'ta elektrik direklerine, enerji nakil hatlarına yuva yapan leyleklerin zarar görmemesi ve sayılarının azalmamesı için özel yuva alanları oluşturuldu. İlk etapta Milas Ekinanbarı Mahallesi'ne yapılan leylek yuva alanları göç güzergahındaki diğer mahallelerde de hayata geçirilecek.

"Birkaç yuva yangını, leyleklerin yaralanmasına şahit olduk"

Milas Ekinanbarı Muhtarı Barış Ülkü, yaklaşık 50 yıldır leyleklerin mahallelerini ziyaret ederek yuvalarını yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

Özellikle baharın gelmesi, havaların ısınmasından sonra mahallemiz leyleklere ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 50 yıldır mahallemize gelen leylekler önceleri evlerin tepelerine yuvalarını yapıyorlardı. Biz leylekler her yıl geldiğinde onları o köyün şansı ve uğuru olarak görürüz. Geçen yıllarda leylekler yuvalarını daha sakin, yüksek olsun diye elektrik direklerine yaptılar ve birkaç yuva yangını, leyleklerin yaralanmasına şahit olduk. Onları korumak, güvenli yuva alanları oluşturmak için Büyükşehir Belediye'mizden leylekler için özel yuva alanı oluşturulması talebinde bulunduk. Büyükşehir ekipleri bu talebimize hemen olumlu dönüş yaparak mahallemizde bulunan iki mezarlık alanına leyleklerin yuva yapabilmesi için yeni yuva alanları oluşturdu. Bu yılda bahar geldiğinde leyleklerin her yıl takip ettikleri rotayı izleyerek mahallemize ve yeni yuvalarına geleceğine inanıyorum. Talebimizi hemen gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve ekibine teşekkür ediyorum."

"Doğal dengeyi sağlayan hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 13 ilçesi, 574 mahallesi ile Muğla için her alanda çalıştıklarını, hizmet ürettiklerini söyledi. Muğla'nın sadece insanlar için değil tüm canlılar için bir çekim merkezi olduğunu dile getiren, Aras şunları söyledi:

"Dünya coğrafyasında ülkemiz çok önemli bir geçiş noktasıdır. Özellikle doğal güzellikleri, yeşili, sulak alanları ile Muğlamız ise bu güzergahta tüm canlılar için uğranılan çok değerli bir rotadır. Her yıl havaların ısınması ile Muğlamız aynı rotayı takip ederek gelen leyleklere de ev sahipliği yapar. Buraya gelen ve güzel havaların tadını çıkaran leylekler kocaman bir aile olarak tekrar sıcak ülkelere geri dönerler. Özellikle yüksek yerlere yuva yapan leyleklerin bazen kendileri bazen de yuvaları elektrik gibi nedenlerle zarar görebiliyor. Bu nedenle ekiplerimiz Ekinanbarı muhtarımızdan gelen talep doğrultusunda leylekler için güvenli yuva alanları oluşturdu. Muhtarımıza leylekleri ve yuvalarını koruyan bu talebi için teşekkür ediyor, yeni yaptığımız yuvalarda yeni leylek ailelerini güvenle ağırlayacağımıza inanıyorum. Muğlamızda tüm canlıları koruyan, doğal dengeyi sağlayan hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Enerji, Milas, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Leylekler İçin Güvenli Yuva - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 905’te elinden kaçırdı Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Galatasaray’a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi

16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
16:08
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
16:06
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 16:54:45. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Leylekler İçin Güvenli Yuva - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.