Muğla\'da LGS Şampiyonlarına Ödül

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan şampiyon öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

LGS'de Türkiye derecesi elde eden öğrencilerin başarısından duyduğu gurur ve memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, bu tablonun tesadüf olmadığını; disiplinli çalışma ve ailelerin şartsız desteğiyle elde edildiğini vurguladı.

Eğitime verilen her desteğin geleceğe atılan sağlam bir adım olduğunu belirten Vali Dr. İdris Akbıyık, konuşmasında şu ifadeler yer verdi: "Sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak bizleri ve Muğla'mızı gururlandıran evlatlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Evlatlarımızın lise ve üniversite hayatlarında da aynı azimle çalışarak ülkemizin geleceğinde önemli rol oynayacaklarına inanıyorum"

2026 yılının kentte "Muğla Gençlik Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Vali Akbıyık, gençlerin enerjisi ve azmiyle Muğla'nın geleceğinin inşa edileceğini belirterek, "İlan ettiğimiz 'Muğla Gençlik Yılı'nda, evlatlarımızın elde ettiği bu üstün başarı bizler için en büyük gurur kaynağı olmuştur" dedi.

Kabulde LGS şampiyonu öğrencilerle tek tek ilgilenen, gelecek hedefleri ve tercih etmek istedikleri liseler hakkında sohbet eden Vali Dr. İdris Akbıyık, azimleri ve üstün başarıları dolayısıyla öğrencileri altın ile ödüllendirdi.

Başarıda emeği geçen öğretmenlere ve fedakar ailelere teşekkürlerini sunan Vali Akbıyık, "'Gençliğin Enerjisi, Muğla'nın Gücü' mottosuyla gençlerimizin eğitim, bilim ve sanat yolculuklarında daima yanlarında olmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.