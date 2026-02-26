Muğla'da Maden Projelerine ÇED Olumsuzluğu

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ve Milas ilçesinde yapılması planlanan iki ayrı maden projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün olumsuz görüşü üzerine sonlandırıldı. Orman alanlarında yapılması planlanan projeler, doğa koruma gerekçesiyle durduruldu.

Seydikemer ilçesi Çayan Mahallesi mevkisinde, Hedef Zirve Gayrimenkul Turizm İnşaat Enerji Yatırım AŞ tarafından yapılması planlanan "Duvartaşı Ocağı" projesi için başlatılan ÇED Ön İnceleme ve Değerlendirme sürecinde, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü alanın "Doğayı Koruma İşletme Sınıfı" içerisinde kaldığını belirterek ÇED Olumlu belgesi verilmesinde sakınca bulunduğu yönünde görüş bildirdi. Bu görüş doğrultusunda süreç sonlandırıldı.

Benzer bir karar da Milas ilçesi Karacaağaç Mahallesi'nde planlanan mermer ocağı projesi için alındı. Natürelmar Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 99,59 hektarlık sahanın 16,31 hektarlık bölümünde yıllık 300 bin metreküp kapasiteli II-B Grubu Mermer Ocağı kurulması planlanıyordu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, söz konusu alanın Orman Kanunu'na göre orman sayılan yerlerden olduğunu, kapalı verimli devlet ormanı niteliği taşıdığını ve madencilik faaliyetinin orman bütünlüğünü bozacağını belirterek olumsuz görüş verdi. Bunun üzerine bu proje için de ÇED süreci sonlandırıldı.