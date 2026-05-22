Muğla\'da Mimari Proje ile Öğrencilere Tarih Bilinci

22.05.2026 09:38
Muğla Olgunlaşma Enstitüsü, 10 mimari yapıyla öğrencilere interaktif tarih eğitimi sağladı.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülen proje kapsamında, Menteşe'deki 10 önemli mimari yapı interaktif etkinlikler ve eğitsel oyunlarla öğrencilere tanıtıldı.

Muğla'nın köklü kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak ve genç kuşaklarda tarih bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Muğla Mimarisini Keşfet, Öğren, Tasarla" projesi kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Muğla Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde yürütülen proje doğrultusunda, Menteşe ilçesinde yer alan ve kentin kimliğini yansıtan 10 önemli mimari yapı, öğrencilerin aktif katılım sağladığı interaktif organizasyonlarla ziyaret edildi.

Eğitim ve kültür alanında örnek bir model sunan projede, akademik ve yerel iş birliği ön plana çıktı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sanat Tarihi Bölümü ile Denizova Ortaokulu ortaklığında yürütülen saha çalışmalarında, öğrencilere keyifli bir öğrenme ortamı sunuldu. MSKÜ Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökben Ayhan ve üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan özel eğitsel oyunlar sayesinde, ortaokul öğrencileri tarihi yapıların mimari ve kültürel özelliklerini yerinde ve uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Etkileşim temelli öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı ziyaretlerde, projenin verimliliğini ölçmek adına bilimsel metotlar da uygulandı. Gezilen her tarihi yapı için öğrencilere yönelik "ön test" ve "son test" uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, interaktif eğitimlerin öğrencilerin tarihi yapılara karşı farkındalığını ciddi oranda artırdığı ve kültürel mirasa yönelik öğrenme düzeylerini en üst seviyeye taşıdığı gözlemlendi.

Akademik iş birlikleri, uygulamalı eğitim modelleri ve kültürel miras odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken "Muğla Mimarisini Keşfet, Öğren, Tasarla" projesi, gençlerin kent kimliğine ve tarihi değerlere yönelik güçlü bir bilinç kazanmasına önemli bir katkı sunmuş oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

