Muğla\'da okul güvenliği toplantısında 162 bin 882 öğrenci için tedbirler belirlendi

Muğla'da yeni eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilmesi amacıyla Okul Güvenliği Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında düzenlenen toplantıda, kent genelindeki okullarda uygulanacak güvenlik, sağlık, denetim ve eğitim tedbirleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde huzur ve güven ortamının korunması, servis araçlarının denetlenmesi, okul binalarındaki güvenlik sistemlerinin etkin kullanılması ve öğrencilerin sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Dr. İdris Akbıyık, çocukların güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmesinin en temel önceliklerden biri olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, Valilik koordinasyonunda güvenlik güçleri, eğitim camiası, veliler ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde hareket edileceğini belirterek, Muğla genelinde 1.214 okul ve kurumda eğitim gören 162 bin 882 öğrencinin her türlü olumsuzluktan korunması için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti. Okul çevrelerinin güvenliğine ve öğrenci servislerine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Akbıyık, bu alanlarda "sıfır tolerans" anlayışıyla hareket edileceğini kaydetti.

Toplantıda, okulların bütünleşik risk derecelendirmesi kapsamında yürütülen çalışmalar ile okul çevrelerinde oluşturulan güvenlik çemberi ele alındı. Metruk yapılar ve umuma açık alanlara yönelik şahıs ve mekan denetimlerinin de eğitim-öğretim dönemi boyunca sürdürüleceği belirtildi.

Muğla'daki okul binalarında aktif olarak kullanılan 13 bini aşkın güvenlik kamerası ve KGYS entegrasyonları da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla okul servis araçlarının teknik ve trafik kontrollerinin düzenli şekilde gerçekleştirileceği, servis şoförlerine yönelik eğitimlerin sürdürüleceği bildirildi.

Öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla okul kantinleri ve yemekhanelerde hijyen denetimlerinin artırılması, ayrıca okullarda ilk yardım eğitim programlarının uygulanması konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca çocuklar ve gençler arasında bağımlılığın önlenmesine yönelik çalışmaların yeni eğitim-öğretim döneminde de kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.