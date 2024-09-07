Muğla'da Orman Yangını Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangını Devam Ediyor

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri de katılıyor. Yangında bir yayla evi kullanılamaz hale geldi.

07.09.2024 23:32  Güncelleme: 23:58
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HABER: ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri de katılıyor.

Menteşe'ye bağlı Sarnıç Mahallesi'nde sarp arazideki ormanlık alanda saat 12.50 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında bir yayla evi kullanılamaz hale geldi.

Havanın kararmasıyla karadan müdahale sürerken gece görüşlü iki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangın söndürme çalışmalarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Orman Genel Müdürlüğümüz'ün, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin tüm itfaiye araçları, Devlet Su İşleri, AFAD, emniyet teşkilatımızın, Jandarmamızın arazözleri ile yangına müdahale ediyoruz. Havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.

Yangın geniş bir alanda. Bazı yerlerde ulaşım sorunu var. Rüzgarın da etkisi ile yayılma gösterdi. İnşallah durduracağız. Sendikalarımız da bölgede. Köylülerimz arazözleri ve traktörler ile ekiplere destek veriyor. İnşallah kontrol altına alacağız. Şu an yerleşim yerleri ile ilgili bir sıkıntı yok. Olmaması için de gerekli tedbirleri aldık. Yangının çıkış nedenini jandarmamız araştırıyor. Net olarak bir şey söyleyemiyoruz. Bölgede arıcılar var, yine başka nedenler mi şu an da araştırılıyor. Yanan kovanlar var. Zeytinlikler de var. Şu an bunları miktarını söylemek zor. Yarın inşallah kontrol altına alındıktan sonra bunların hepsi tespit edilecek."

Muğla\'da Orman Yangını Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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