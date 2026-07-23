Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altında

23.07.2026 11:44
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Fethiye'deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı, söndürme çalışmaları sürüyor.

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi Gökçeovacık-İnlice mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden destek vermeye başladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi Gökçeovacık-İnlice mevkisinde dün saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangınında ekiplerin yoğun mücadelesi aralıksız sürüyor. Gece saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar hem havadan hem de karadan devam ediyor. Gece boyunca hava araçlarının görev yapamadığı yangın bölgesinde ekipler, karadan yoğun müdahalede bulundu. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 8 helikopter ve 2 uçakla yeniden havalanarak söndürme çalışmalarına katıldı.

Özellikle engebeli arazi yapısı nedeniyle kara ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektiği noktalara havadan su atışı gerçekleştiren hava araçları, yangının tamamen kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalara önemli destek sağlıyor.

Dün saat 13.00'te başlayan yangının tamamen söndürülmesi için bölgede ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Orman Yangını, 3. Sayfa, Fethiye, Muğla, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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