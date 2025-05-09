Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı Çöp Toplama Etkinliği - Son Dakika
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Yerel

Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı Çöp Toplama Etkinliği

Muğla'da 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde yapılan çöp toplama etkinliğinde, 320 kişi 580 kg çöp topladı. Etkinlik, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

09.05.2025 16:28
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Yarım saatte 580 kilo çöp toplantı

MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde Muğla'da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Yaraş Mahallesindeki orman piknik alanında çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Her yıl 9 Mayıs tarihinde düzenlenen ve orman yangınlarının önlenmesi için halkın desteğini harekete geçirmeyi hedefleyen etkinlik kapsamında, ormanlarda ve orman yollarında biriken yanıcı maddeler temizlenerek, yangın riski azaltılıyor.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı yapılan kampanya kapsamında bu yıl Yaraş Piknik alanında düzenlenen çöp toplama etkinliğine Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Yaraş Mahallesi sakinleri, orman gönüllüleri, Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları ve okullardan öğrenciler katıldı. Protokol, öğrenciler, köylüler ve gönüllülerden oluşan 320 kişilik grup ormanlık alanda hep birlikte 580 kg çöp topladı.

Yaraş piknik alanında yapılan çöp toplama etkinliği öncesi okullardan gelen öğrencilere tişört, şapka ve çöp poşeti dağıtıldı. Kısa süre içinde belirlenen güzergahta onlarca torba çöp toplandı. Etkinlik sonrası açıklama yapan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 2025 yılı yangın sezonu öncesi gerekli tüm toplantılar Bakanlık ve Kurumlar arası düzeyde gerçekleştirildiğini söyledi.

Vali Akbıyık, geçen yıl yangın sayısında artış olmasına rağmen, yanan alan miktarında önemli bir düşüş yaşadıklarını, bunda en önemli faktörün kurumlar arası işbirliğinden kaynaklandığı açıkladı. Yangın sezonunda orman, itfaiye, belediyeler, jandarma, polis, STK'lar ve köylü vatandaşların yangınlara anında müdahalede önemli rol oynadığını açıkladı.

Vali Akbıyık, "Yangınlara karşı bizim akciğerlerimiz ormanlarımız ve ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Bunun için de özellikle yol kenarlarında sigara atılmaması, bu temizliğin yapılması önem arz ediyor. Muğla, Türkiye'de orman varlığı açısından 2. Sırada. Orman varlığımız yüzde 70'lere çıktı. Ama maalesef her yılda birçok yangın oluyor. Belki yüzlerce hektar ormanımız da yanıyor. Geçen yıl çok başarılı bir sezon geçirdik. Allah korusun, inşallah hiç yangın olmasın Muğla'da, Türkiye'de. Bu sene de inşallah hiç yangın olmadan ya da en az zayiatta atlatırız diye umuyoruz. Muğla'da orman bölge müdürlüğümüzle, jandarmamız, emniyetimiz, AFAD'ımız, tüm kurum kuruluşlarla, belediyelerimizle toplantılarımızı yaptık. Birçok yasak kararları da aldık. Mesela ormanda ateş yakılması, mangal yakılması vs. gibi belli alanlara girişleri yasakladık. Ayrıca bu biçerdöverler vs. iş makinaları da yine arıcıların da yanlarında mutlaka arazöz bulundurmalarını, yangın söndürücü bulundurmaları kararı aldık. İnşallah hiç bir tane ağacımız yanmaz, ormanımız yanmaz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı Çöp Toplama Etkinliği - Son Dakika

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