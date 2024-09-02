Muğla\'da Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi Hizmete Sunuldu

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde hizmete sunulan Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi çocukların yanında olmaya, onlar için fırsat eşitliği oluşturmaya ve atölye çalışmalarına devam ediyor.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde hizmet veren Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi'nde çocukların fırsat eşitliği yakalaması, tüm çocukların erişemediği oyuncaklara rahatlıkla erişebilmesi, kütüphane sorumluluğu alabilmesi amaçlanıyor. Ayrıca çocukların grup halinde gelerek çeşitli etkinliklere ve eğitimlere katılabilmesi sağlanıyor.

Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi'nde kütüphane mantığı ile çocukların oyuncakları belli bir süreliğine alıp oynadıktan sonra geri getirecekleri birinci alan, birlikte eğitim ve etkinliklerin yapılacağı ikinci alan, çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışmanlık ve oyun terapisi verilecek üçüncü alan, ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere oyuncak bağışlarının kabul edildiği dördüncü alan bulunuyor. Açıldığı günden bu yana Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezine 445 çocuk kayıt oldu ve 3 bin 061 oyuncak ödünç verildi.

Oyuncak kütüphanesinde 93 atölye çalışması ve 63 eğitim verildi

Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi'nde Anne çocuk Atölyesi gibi farklı atölye çalışmaları ile çocukların aileleri ile birlikte verimli zaman geçirmeleri de amaçlanıyor. Açıldığı günden bu yana Bin 357 katılımcı ile 93 Atölye çalışması, 733 katılımcı ile 63 eğitim gerçekleştirildi.

Okullar açılmadan hemen önce 1.Sınıfa başlayacak olan çocuklar için yenilikçi drama ile okula uyum Atölyesi çocuklar ve aileleri için farkındalık eğitimleri verildi. Okulların açılması ile birlikte yenilikçi drama Atölyesi Anne çocuk Atölye çalışmaları ve Farkındalık eğitimleri hız kesmeden devam edecek. - MUĞLA