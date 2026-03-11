Muğla Büyükşehir\'den Ramazan sofrasında dayanışma buluşması

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla Menteşe'de yaş almış bireyler, engelli vatandaşlar ve depremzedeleri bir araya getiren anlamlı bir iftar programı düzenledi. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı programda Ramazan ayının birlik, paylaşma ve dayanışma ruhu hep birlikte yaşandı.

Menteşe'de gerçekleştirilen iftar programında katılımcılar aynı sofrada buluşarak Ramazan'ın manevi atmosferini paylaştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program, farklı kesimlerden vatandaşları bir araya getirerek dayanışma ve birlik duygusunu güçlendirdi.

Program kapsamında Ramazan ayının geleneksel simgelerinden olan Aşuk ile Maşuk gösterisi ile Karagöz-Hacivat oyunu sahnelendi. Sahnedeki renkli gösteriler özellikle çocuklar ve aileler tarafından ilgiyle izlenirken, katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Geleneksel Ramazan eğlenceleri programa katılanlara nostaljik ve sıcak bir atmosfer sundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlar bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma kültürü bir kez daha vurgulandı.

İftar programına katılan engelli, yaş almış ve depremzede vatandaşlar Ramazan Ayı'nda gerçekleştirilen bu etkinlik için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkürlerini sunarak memnuniyetlerini dile getirdiler.

Besli: "Büyükşehir'den memnunuz"

Hasan Özcan Yaşam Evi'nde konaklayan Nurten Besli, "Biz Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden her zaman çok memnunuz 100 yaş evinde de etkinliklere katılıyorduk. 20 günden beri de Hasan Özcan yaşam Evinde kalıyorum. Herkesten ve işleyişten çok memnunuz. Ramazan Ayı'nda özellikle böyle bir etkinlikte bir araya gelmemiz çok kıymetli. Ahmet başkanımıza bizi bir araya getirdiği için çok teşekkür ederiz"

Kışlaoğlu: "Bizi unutmadıkları için çok teşekkür ediyoruz"

Hatay depremi sonrası Muğla'ya taşınan Seval Kışlaoğlu, "Hatay'dan Muğla'ya depremden sonra geldik. Öncelikle bizi unutmadıkları için çok teşekkür ediyoruz bizlere Ramazan Ayı'nda yaptıkları bu etkinlikle motivasyon verdiler Allah razı olsun. Depremden sonra da Muğla Büyükşehir Belediyesi her zaman yanımızda oldu. Bize hiçbir şeyin eksiğini hissettirmediler bütün ihtiyaçlarımızı giderdiler sağ olsunlar. Muğla Büyükşehir Belediyesinden ve Ahmet Başkanımızdan Allah razı olsun"

Başkan Aras: "Toplum olarak en büyük gücümüz birbirimize sahip çıkmamızdır"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren özel bir zaman olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Ramazan ayı; birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği çok kıymetli bir zaman. Bu akşam aynı sofrada yaş almış büyüklerimizle, engelli vatandaşlarımızla ve depremzede misafirlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Paylaştığımız bu sofralar sadece yemek değil; aynı zamanda gönüllerimizi, umutlarımızı ve dayanışmamızı da paylaştığımız sofralar.

Toplum olarak en büyük gücümüz birbirimize sahip çıkmamızdır. Biz de Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kimseyi yalnız bırakmayan, dayanışmayı büyüten bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi. - MUĞLA