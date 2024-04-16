Muğla\'da Romantik Evlilik Teklifi

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Muğla'nın Datça ilçesinde Buse Demirci ile bir buçuk yıldır arkadaşlık yapan Muhsin Emir, arkadaşlıklarını Datça Kumluk Plajında yuva kurmak için meşaleler eşliğinde sürpriz evlilik telifi ile resmiyete döktü.

Datça Kumluk plajında yemek için bir araya gelen Muhsin Emir ve kız arkadaşı Buse Demirci, aynı anda hem teknede, hem de sahilde meşalelerin yanması ile bir buçuk yıllık arkadaşlıklarını evlilik telifi ile bir adım daha ileri taşıyarak bir ömür mutluluk için ilk adımı attılar.

Erkek arkadaşından sürpriz evlilik teklifi alan Buse Demirci, "Geçen yıl İstanbul'dan buraya taşındığım süreçte beni yalnız bırakmadı. Arkadaş oluruz diye düşünüyordum ama olaylar farklı gelişti" derken, Muhsin Emir ise, "Hayatımda çok şeyleri değiştirdi benim Buse. En güzel ve en temiz yürekli kadını bulduğum ve inandığım için bu evlilik teklifini bu akşam yaptım" dedi. - MUĞLA