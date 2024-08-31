Muğla'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Köpeğin Tedavisi Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Köpeğin Tedavisi Devam Ediyor

Muğla\'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Köpeğin Tedavisi Devam Ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uğradığı silahlı saldırıya uğrayan köpeğin tedavisi devam ediyor. Saldırının ardından köpeğin yardımına koşan Gizem Sümer adlı mahalle sakini köpeği sahiplenmek için girişimde bulundu.

31.08.2024 12:07  Güncelleme: 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uğradığı silahlı saldırıya uğrayan köpeğin tedavisi devam ediyor. Saldırının ardından köpeğin yardımına koşan Gizem Sümer adlı mahalle sakini köpeği sahiplenmek için girişimde bulundu.

29 Ağustos günü Yalıçiftlik Mahallesi Pamukluören Sokak'ta meydana gelen olayda bölgede yaşamını sürdüren sahipsiz bir köpek, mahalle sakinlerinden H.H.C. adlı şahıs tarafından vurulmuştu. Ağır şekilde yaralanan köpek, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerince tedavi altına alındı. Daha sonra Yalıkavak Mahallesi'ndeki özel bir kliniğe götürülen köpeğin tedavisi sürüyor. Durumu iyiye giden köpeğin saçmaların isabet ettiği ve kurtarılamayacak durumdaki sağ ön bacağını kesileceği bildirildi. Operasyon için birkaç gün beklenecek.

Gözaltına alınan H.H.C. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Köpeğin tedavisi devam ediyor. Köpeğin olay yerinde yardımına ilk koşan Gizem Sümer isimli mahalle sakini, yaşananları şu sözlerle anlattı;

"Ben evimin yanındaki yolda yürürken tüfek sesi duydum. Ardından adeta ağlayarak bağıran bir köpeğin sesini duydum ve o tarafa doğru yöneldim. Boş arazide elinde tüfekle yaralı köpeği kovalayan bir adam gördüm. Kim olduğunu bilmiyordum. 30 - 35 metre kadar köpeği kovaladı. Ben de arkasından gittim. Adam beni görünce evine döndü. Evlerinde de 2 tane küçük köpek vardı. Köpek kanlar içerisindeydi. Üzerimdeki tişörtü çıkarıp yaralı yerini sardım, kanamasını durdurmaya çalıştım. Yalnız kaldım orada. Köpek vurulduktan 20 dakika sonra köpeği vuran adamın oğlu ve eşi kamyonetle geldi. Köpeğin, tavuklarını yediğini ve köpeği almak istediklerini söylediler. Ben de kanaması olan köpeği veremeyeceğimi, yaralı halde kamyonetle taşınmasının iç kanamaya sebep olacağını söyledim. Fakat ısrarla köpeği almak istediler. Ben de acil tıp teknisyeni olduğumu ifade ederek köpeğin sallana sallana götürülmesinin iç kanamaya sebep olacağını yineledim ve köpeği vermedim. O arada köylüler toplandı. Bana hakarette bulundular, tehditler yağdırdılar. Ben çok zor anlar yaşadım. Halbuki köpeğin canını kurtarmaya çalışıyordum. Ben ihbarda bulundum, Avukat Arzu Ayyıldız'ı arayıp yardım istedim. Daha sonra Kent Konseyi'nden Hasan Bey yardıma geldi. Bodrum Belediyesi'nden geldiler. Köpeğe ilk müdahaleyi yaptılar ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdüler. Biz de Hasan Bey ile arkasından gittik. Ben oraya gider gitmez köpeği sahiplenmek istediğimi söyledim. Yardımcı olan birisi var, sağ olsun masraflarını karşılayacağını söyledi. Ben de tüm masrafları üstlendiğimi ve köpeği özel kliniğe almak istediğimi ifade ettim. Sabah 10.30 gibi oradaydık, veterinerin gelmesi 1,5 saat sürdü. Ben köpeğin başında bekledim."

Köpeği sahiplenme istediğini ifade eden Sümer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana köpeği tedavisi tamamlandıktan sonra sahiplenebileceğim söylendi. Halbuki yasal olarak benim yaralı bir köpeği sahiplenerek tedavisi yaptırma hakkım var. Köpeği maalesef o kadar yakından vurmuş ki, filmini gördüm, omzu darmaduman olmuş. Kemiği tuz buz olmuş maalesef. Akşamüstü saat 16.00 sıralarında özel kliniğe gönderildi. Maalesef köpeğin bacağı kesilecek. Ben o köpeği sahiplenmek istiyorum. Sahiplenmek için elimden geleni yapacağım. Tedavisini üstlendik, veterinerle görüşüyoruz. Bunu yapan adli kontrolle serbest bırakıldı ama cezasız kalmamasını diliyorum" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Köpeğin Tedavisi Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 İş kadınının tecavüz yalanı Muayenede gerçek ortaya çıktı İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı
12:24 Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
16:39 Mesut Özil, Ümraniyespor’un altyapısına ortak oldu Mesut Özil, Ümraniyespor'un altyapısına ortak oldu
16:34 Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı
16:30 Vincenzo Montella’dan büyük sürpriz A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu Vincenzo Montella'dan büyük sürpriz! A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:59 RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu
15:57 Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi
15:42 Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir’in son görüntüleri kahretti Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:38 Apar topar İngiltere’ye gitti Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı Apar topar İngiltere'ye gitti! Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 13:54:43. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Köpeğin Tedavisi Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement