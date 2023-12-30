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Muğla'da Slow Food Yılbaşı Pazarı Açıldı - Son Dakika
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Muğla'da Slow Food Yılbaşı Pazarı Açıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Slow Food Yılbaşı Pazarı açıldı. Pazarda organik gıdaların bulunduğu stantlar kuruldu. Muğla Valisi İdris Akbıyık, pazarı ziyaret ederek organik ürünler hakkında bilgi aldı ve projeyi destekledi.

Muğla\'da Slow Food Yılbaşı Pazarı Açıldı
30.12.2023 - 15:47,
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Slow Food Yılbaşı Pazarında açılırken, pazarda organik gıdaların bulunduğu stantlar kuruldu.

Menteşe İnsan Hakları Parkı'nda kurulan yılbaşı pazarı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bu yıl ilki kurulan Slow Food Yılbaşı Pazarı'nda vatandaşlar yılbaşı öncesi organik gıdaların sergilendiği stantları gezdi ve ihtiyaçlarını buradan karşıladı. Slow Food Yılbaşı Pazarını ziyaret eden Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Bizler burada hem kaliteli zeytinyağı nasıl olur onu öğrendik. Bir de Muğlamızın derinliklerinden gelen bu yöresel organik ürünler, el sanatlarını, evlerimizden ablalarımızdan gördük. Büyüyen küresel dünyada sanayileşen dünyada bizim mahalle sorunumuzun, dedemizin, dokumuzun yaptığımız bu doğal organik ürünleri yaşatmak, katmak, kullanmak. Bu günlerde artık çok önemli. Ben eminim bu pazar. 2 binleri bulacaktır. Artık dünyanın bakış açısı o şekilde Muğla'da hakikaten güzel projeler var. Hem derneklerimizin Ticaret Odasından, Borsamızın, Belediyelerimizin ben bütün üreticilerimizi pazarlayanları bunu devam ettirenleri tebrik ediyorum. Ellerinize sağlık yeni yılınızda koruyoruz. Allah sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl diliyorum "dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla'da Slow Food Yılbaşı Pazarı Açıldı - Son Dakika
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