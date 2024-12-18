Muğla\'da Sosyal Hizmet Projeleri Tanıtıldı

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Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, göreve gelmesinin birinci yılında hayata geçirilen projeler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Ortaköy Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi'nde düzenlenen toplantıda, Muğla'da gerçekleştirilen sosyal hizmet çalışmalarına dair kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Kütük, Aile Eğitim Programı'nın 28 farklı modülden oluştuğunu ve Muğla'da 2013 yılından itibaren 62 bin 309 kişiye bu programla destek verildiğini belirtti. Ayrıca, 2 bin 171 başvuruya aile danışmanlığı hizmeti sağlandığını vurguladı. Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında ise toplam 22 bin 448 kişiye farkındalık eğitimleri verildi.

Afet ve acil durumlarda hızlı ve etkin bir şekilde psikososyal destek sağlandığını ifade eden Kütük, 2013 yılından itibaren 52 bin 811 kişiye bu kapsamda hizmet sunulduğunu söyledi. Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinden gelen vatandaşlara yönelik çalışmaların büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

Muğla'da engelli bireyler için 2 Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 139 kişiye yatılı ve gündüz bakım hizmeti sunulduğu, ayrıca "Umut Evi" uygulaması kapsamında 4 engelli bireyin ev ortamında destek aldığı açıklandı. Yaşlı bireyler içinse 2 huzurevinde toplam 177 kişiye bakım hizmeti verildiği bildirildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hizmet veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nden (ŞÖNİM) bugüne kadar 43 bin 355 kişinin faydalandığını ifade eden Kütük, kadınların ekonomik güçlenmesi amacıyla gerçekleştirilen seminerlerde 14 bin 205 kişiye ulaşıldığını belirtti. Ayrıca, 24 kadın kooperatifinin kurulmasına destek sağlandığını söyledi.

Çocuklara yönelik hizmetlerin aile odaklı bir anlayışla yürütüldüğünü belirten Kütük, Muğla'da 20 Çocuk Evi'nde 94 çocuğa, 1 Çocuk Evleri Sitesi'nde ise 31 çocuğa bakım hizmeti verildiğini söyledi. Ayrıca, İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi'nde 10 çocuğun bakım ve koruma altında olduğunu ifade etti.

Sosyal Ekonomik Destek (SED) kapsamında 1339 çocuğa ailesinin yanında destek sağlandığını belirten Kütük, bu hizmet için 2012 yılından itibaren 214,7 milyon TL tahsis edildiğini açıkladı.

Kütük, toplantının sonunda sosyal hizmet çalışmalarının toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediğini belirterek, gelecekte daha kapsamlı projelerle Muğla halkına hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. - MUĞLA