Muğla'da Spor Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
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Muğla'da Spor Güvenliği Toplantısı

Muğla\'da Spor Güvenliği Toplantısı

Muğla'da Nisan'daki spor müsabakalarının güvenliği ele alındı, önlemler istişare edildi.

26.03.2025 10:00
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Muğla İl Spor Güvenliği Toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Spor Güvenliği Şube Müdürü Samet Seyhan tarafından gündeme ilişkin bir sunum yapıldı.

Toplantıda, Nisan ayında gerçekleşecek spor müsabakalarına yönelik alınacak güvenlik önlemleri detaylı şekilde ele alındı. Maç günlerinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle ulaşım, trafik düzenlemeleri ve stadyum çevresinin güvenliği gibi konular üzerinde duruldu. Yetkililer, müsabakaların öncesi, esnası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirlerini istişare ederek, spor organizasyonlarının huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için gerekli tüm çalışmaların titizlikle yürütüleceğini belirtti. Muğla Valiliği, spor etkinliklerinin güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Spor Güvenliği Toplantısı - Son Dakika

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