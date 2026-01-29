Muğla'da Su Sorununa CHP Ydk Üyesi Remzi Kazmaz'dan Açıklama: Dsi, Elindeki Suyu İhtiyaca Göre Değil Siyasi Sadakate Göre Dağıtmakta

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Remzi Kazmaz; Muğla, Milas ve Bodrum'da yaşanan su krizinin arkasında siyasi tercihler ve doğa tahribatı olduğunu belirterek, "Devlet Su İşleri, elindeki suyu ihtiyaca göre değil, siyasi sadakate göre dağıtmaktadır. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, MUSKİ'nin su yatırımları için yaptığı tüm başvuruları reddedilirken, önü kesilirken Aydın'a su verilmesi teknik değil tamamen siyasi bir karardır. Muğla'nın Dalaman Çayı'ndan alınan su Muğla'ya değil, Aydın'a aktarılmaktadır. Suyun çıktığı yer Muğla, susuz kalan yer Muğla ama su Aydın'a gidiyor. Bu kamu yönetimi midir?" dedi.

Muğla, Milas ve Bodrum'da yaşanan su sorununa ilişkin açıklama yapan Kazmaz, bölgede yaşanan susuzluğun nedeninin yalnızca nüfus artışı, turizm ve iklim krizi olmadığını vurguladı, kömür madenciliğine dikkati çekti. Kazmaz şöyle konuştu:

"Muğla'da, Milas'ta ve Bodrum'da su sorunu konuşuluyor, nüfus arttı, turizm arttı, iklim krizi derinleşti. Ama asıl sebep su ihtiyaca göre değil, siyasi tercihe göre dağıtılıyor. Akbelen'de, Karacahisar'da ve diğer o altı köy üzerinde ağaçlar kesiliyor. Köylünün tapulu toprağı acele kamulaştırmayla beraber gasbediliyor. Neden? Toprağın altındaki kömürü çıkarmak için. Yani kömür, sudan daha önemli. Bu işlemler sırasında yeraltı kaynakları tahrip edildi. İçme suyu havzaları zarar gördü. Kömür yıkamada içme suyu kullanıldı. Bu işlemleri yapan şirketleri hepimiz tanıyoruz, Limak İnşaat AŞ. Kömürü çıkartırken Muğla'nın içme suyunu, yeraltı kaynaklarını yok eden bu işlemde bir kamu yararı görüyor musunuz? Bodrum susuzken, Milas susuzken, Muğla susuzken bir şirket hangi hakla yeraltı içme suyunu kullanır? Kamu yararı şirket karı demek değildir. Kamu yararı köylünün suyu, çocuğumuzun musluğudur. Ama bugün içinde bulunduğumuz duruma bakarsak her şey ters yüz edilmiştir.

"Suyun çıktığı yer Muğla, susuz kalan yer Muğla ama su Aydın'a gidiyor"

Devlet Su İşleri, elindeki suyu ihtiyaca göre değil, siyasi sadakate göre dağıtmaktadır. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, MUSKİ'nin su yatırımları için yaptığı tüm başvuruları reddedilirken, önü kesilirken Aydın'a su verilmesi teknik değil, tamamen siyasi bir karardır. Muğla'nın Dalaman Çayı'ndan alınan su Muğla'ya değil, Aydın'a aktarılmaktadır. Suyun çıktığı yer Muğla, susuz kalan yer Muğla ama su Aydın'a gidiyor. Bu kamu yönetimi midir? Belediye çabalıyor, iktidar engelliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ milyonlarca dolarlık yatırımla deniz suyunu içme suyuna çeviren projeler yapıyor. DSİ'nin elinde Muğla'ya yetecek kadar su varken neden halk deniz suyuna mahkum ediliyor? Çünkü su bir siyasi baskı aracı haline getirilmiştir.

"Bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacağız"

Buradan açık taleplerimiz var. Acele kamulaştırmalar derhal durdurulsun. Akbelen ve çevresindeki su havzaları koruma altına alınsın. Kömür yıkamak için içme suyu kullanımına son verilsin. Dalaman Çayı suyu Muğla'nın ihtiyacına göre adil bir paylaşımla dağıtılsın. DSİ, siyasi değil, bilimsel, adil su yönetimi yapsın. Muğla susmayacak. Bodrum susuz kalmayacak. Bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacağız. Yıllardır 'Bodrum, Muğla susuz' diye yandaş medya bas bas bağırıyor. 'Beceriksiz belediyeler' diye bas bas bağırıyor. Artık gerçek ortaya çıkmıştır. Bu bir belediye, bir sistem sorunu değil. Bu suyun adil paylaşım sorunudur. Suyun vanaları iktidarın elinde. Bugün Aydın'da susuz bir yer yok. Ama Bodrum'da ve Muğla'da eğer susuz kalınıyorsa, Dalaman Çayı'ndan alınan su hala Muğla'ya verilemiyorsa, burada farklı bir algı yönetimi, bir kirli propaganda vardır."