Muğla'da Üniversite Öğrencileri Çocuklara Hacivat ve Karagöz Oyunu Sergiledi - Son Dakika
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Muğla'da Üniversite Öğrencileri Çocuklara Hacivat ve Karagöz Oyunu Sergiledi

Muğla\'da Üniversite Öğrencileri Çocuklara Hacivat ve Karagöz Oyunu Sergiledi

Muğla'da bir üniversite öğrencileri tiyatro ekibi, çocuklara Hacivat ve Karagöz oyununu sergiledi. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun önemli figürleri olan Hacivat ve Karagöz, çocuklara eğlenceli bir vakit geçirdi. Oyun, günümüz Türkçesiyle anlaşılır bir dilde ve eski üslupla sergilendi. Minik öğrenciler ve çocuklar, tiyatro ekibine ve Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

16.02.2024 13:17  Güncelleme: 13:18
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Muğla'da üniversite öğrencileri tiyatro ekibi çocuklara Hacivat ve Karagöz oyununu sergiledi.

Gösteride Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun en önemli figürlerinden olan Hacivat Karagöz sahneye yeniden taşınırken sadece küçük çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Yıllardır büyüklerden dinlenilen, geleneksel gölge oyunu kahramanları Hacivat ile Karagöz, karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir perdede yerini aldı. Eski tat, nostalji hayal perdesi, Karagöz ve Hacivat, günümüz Türkçesiyle anlaşılır bir dil eski üslupla çocuklara sergilendi. Günümüzden yüz yıllarca önce ortaya çıkmış, insanları eğlendirirken düşündürmüş, zaman zaman toplumsal bilinç oluşmasında öncü bir rol oynayan oyunu farklı günlerde seanslar halinde sergilenecek. Hacivat ile Karagöz ve orta oyunu gösterilerini büyük ilgiyle izleyen minik öğrenciler ve çocuklar, bu güzel etkinlikten dolayı tiyatro ekibine ve Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

Üniversiteli tiyatro ekibinden Teksin Akarcalı; "2 aydır hazırlamış olduğumuz Hacivat Karagöz oyununu çocuklarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Özellikle dijital çağda çocukların geleneksel gölge oyunu tanımalarını imkan sağlamak aynı zamanda bu şekilde bir farkındalık oluşturmak benim için farklı bir deneyim oldu. Geçen ay Hacivat ve Karagöz oyununu kıyafetle oynadık ve çocukların gözünde o heyecanı mutluluğu görmek herşeye değer. Yine farklı günlerde gösterimlerimiz devam edecek ve bize bu imkanı veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ederim "dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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