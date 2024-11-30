Muğla'da Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Muğla'da Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı, ekipler başarıyla müdahale etti.

30.11.2024 02:15
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Muğla'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

MUĞLA - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muhtemel yangınlara hazırlık amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nin 3.katında yangın meydana geldi. Tatbikat kapsamında bölgeye, itfaiye, AFAD, UMKE ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangından etkilenen yaralıları 3.kattan başarılı şekilde kurtardı. Bölgede kurulan triaj alanından yangından etkilenen vatandaşlara ambulans ve UMKE ekipleri tedavileri gerçekleştirdi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Turhan Togan, tatbikatlar sayesinde muhtemel afetlere karşı hazır olduklarını belirterek, "Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak UMKE, AFAD ve İtfaiye ekipleriyle gerçekleştirdiğimiz olduğumuz tatbikat başarıyla sonlandırıldı. Yangın tatbikatında, 3.kattan hastalarımızı başarılı şekilde tahliye edip, yangın söndürme ekiplerimiz gerekli müdahalelerde bulundu. Allah herhangi bir felaket yaşatmasın fakat muhtemel bir deprem, yangın ya da doğal afet karşısında tüm paydaşlarımızla birlikte bilgilerimizi tazeleyerek tatbikatı başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Muğla\'da Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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