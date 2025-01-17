Muğla\'da Yeni Gündüz Bakımevi Açılıyor

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yatağan'dan sonra Ortaca ilçesine 85 çocuk kapasiteli Emin Eller Gündüz Bakımevi kazandıracaklarını duyurdu. Aras, "Ülkemizin geleceği için Atamızın izinde, sağlıklı nesiller yetiştirmek adına bakımevleri açmaya devam edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, gündüz bakımevleri ile hem ebeveynlerin yaşam kalitesini artırmayı hem de çocukların eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanmasını sağlamayı hedefliyor. Başkan Aras'ın seçim vaatlerinden olan "Gündüz Bakımevleri" projesi de il genelinde genişlemeye devam ediyor. Başkan Aras, Yatağan'da hizmete açılan bakımevlerinin ardından Ortaca'da da Emin Eller Gündüz Bakımevi'nin yakında hizmete gireceğini müjdeledi.

Ortaca'nın Merkez Mahallesi'nde açılacak Emin Eller Gündüz Bakımevi, beş sınıf ve 85 çocuk kapasitesiyle hizmet verecek. Bakımevine, 25-66 aylık çocuklar kabul edilecek. Eğitim ve bakım hizmetlerinin sunulacağı bakımevinde, bir müdür, beş grup sorumlusu öğretmen, beş öğretmen, bir hizmetli ve bir aşçı görev alacak.

Ortaca Emin Eller Gündüz Bakımevi'nde çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek ve onlara temel alışkanlıklar kazandırmak hedeflenirken; kadın istihdamına da katkı sağlamak amaçlanıyor. Ortaca Gündüz Bakımevi'nin tüm üniteleri, yönetmeliklere uygun olarak düzenleniyor. Ortaca Emin Eller Gündüz Bakımevi, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün uygun görüşü ile işletmeye alınacak.

Emin Eller Gündüz Bakımevi ile çocukları nitelikli bir kadro eşliğinde, güvenli bir eğitim ortamında geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Aras, şunları kaydetti:

"Seçim vaatlerimizden biri olan gündüz bakımevleri projesiyle çocuklarımızı geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamayı amaçlıyoruz. Söz verdiğimiz gibi Ortaca ilçemizde gündüz bakımevi açıyoruz. İhtiyaç duyulan ilçelerimizde, ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği, eğitim ve sosyal gelişim olanakları sunan bakımevlerinin açılması bizim için büyük bir önem taşıyor. Bunun yanı sıra Seydikemer ilçemizde de bir gündüz bakımevi açmak için çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizin geleceği için Atamızın izinde, sağlıklı nesiller yetiştirmek adına bakımevleri açmaya devam edeceğiz."