Muğla\'da Zirai Alan Yangını Ormana Sıçradı

Yerel

Diyet yapmak beyne zarar veriyor mu? Prof. Dr. Serdar Dağ önemli bir noktaya değindi

(MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesi'nde zirai alanda bugün saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında iki hektarlık zirai ve makilik alan zarar gördü.