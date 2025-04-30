Muğla'dan Rodos'a Deniz Otobüsü Seferleri Başlıyor - Son Dakika
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Yerel

Muğla'dan Rodos'a Deniz Otobüsü Seferleri Başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye'den Rodos Adası'na deniz otobüsü seferleri başlatıyor. Yaz sezonu boyunca gerçekleştirilecek seferler, bölge turizmini canlandırmayı hedefliyor.

30.04.2025 15:48  Güncelleme: 15:49
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Rodos Adası'na Fethiye'den deniz otobüsü seferleri başlatıyor. İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) iş birliği ile başlatılacak seferler, yaz sezonu boyunca devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Ulaşımda denizden karadan ve havadan fark etmeksizin her alanda yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile yapılan iş birliği kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi, uluslararası bir hatla rotasını genişletiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden MUTTAŞ, 31 Mayıs 2025 itibarıyla, hayata geçirilen Rodos Adası seferleri ile vatandaşları, Türkiye'den Yunanistan'a hızlı ve konforlu bir şekilde taşıyacak. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle başlayacak olan Rodos hattı, Fethiye çıkışlı olarak düzenlenecek. Hat yalnızca ulaşımı değil bölge turizmini canlandırmayı ve kültürel köprüler kurmayı da sağlayacak. Yunanistan'ın yaz sezonunda sunduğu kapıda vize kolaylığı sayesinde Türk vatandaşlarına, Schengen vizesi almadan Rodos'u ziyaret etme imkanı sunacak.

Fethiye-Rodos arasında yaz boyunca kesintisiz seferler

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Rodos Adası'na yaz dönemi boyunca gerçekleştireceği seferler, 31 Mayıs günü başlayacak haziran ayı boyunca haftanın 4 günü düzenlenecek. Fethiye'den her sabah saat 08.30'da Rodos'a hareket edilecek, aynı gün Rodos'tan saat 17.30'da Fethiye'ye dönüş yapılacak. Temmuz ve ağustos aylarında, yüksek sezon boyunca haftanın her günü karşılıklı seferler gerçekleştirilecek. Eylül ayında ise seferler yeniden haftanın 4 günü olacak şekilde devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz sezonunda Fethiye-Rodos hattında toplam 192 karşılıklı sefer gerçekleştirmiş olacak.

Bilet satışları başladı

Sefer tarifesi, yolculuk kuralları ve rezervasyon işlemleri hakkında ve Fethiye çıkışlı deniz otobüsü seferlerinde yer ayırtmak için 'www.ido.com.tr' adresi ziyaret edilebiliyor.

"Hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye-Rodos deniz otobüsü seferlerinin başlamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Muğla'mız, doğal güzellikleri, tarihi mirası ve eşsiz sahilleriyle ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri. Bizler de bu güzelliklerin daha fazla insana ulaşması, bölge turizminin canlanması ve hemşerilerimizin uluslararası bağlantılara daha kolay erişebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İDO iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Fethiye-Rodos hattı da bu vizyonun önemli bir parçası. Ulaşımda denizden karadan ve havadan fark etmeksizin her alanda yatırımlarımıza devam edeceğiz. Muğla'nın her köşesine güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla'dan Rodos'a Deniz Otobüsü Seferleri Başlıyor - Son Dakika

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