Muğla\'dan Umre Uğurlaması

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Muğla'da Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda umre ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, kutsal topraklara uğurlandı. Kentten kutsal topraklara 426 vatandaşın gideceği belirtildi.

Menteşe ilçesindeki İl Müftülüğü önünde öğle namazı sonrası düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunması ile başladı. Kutsal topraklara gitmenin heyecanı ile duygu dolu anların yaşandığı uğurlama töreninde konuşan Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, "Rabbimiz yapacağınız tüm ibadet ve dualarınızı kabul etsin. Bu yıl 426 kişi ile kutsal topraklara gideceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmet kalitesi ve güvencesi ile tecrübeli din görevlilerimizin refakatinde umremizi yapacağız. Allah Kur'an-ı Kerim'de 'Haccı ve umreyi gereği gibi yerine getirin' buyuruyor. Umre yolculuğu, hac yolculuğu gibi bir ibadet yolculuğudur. Alimler umreyi küçük hac, haccı da büyük hac olarak ifade ederler" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası Menteşe ilçesinden umre ibadeti için yola çıkacak vatandaşlar dualar eşliğinde Dalaman Havalimanına yolcu edildi. - MUĞLA