Muğla Datça\'da kaçış teknesindeki 9 FETÖ şüphelisi ile kaptan adliyeye sevk edildi

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, yurt dışına kaçmaya çalışırken teknede yakalanan, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin de olduğu 9 FETÖ mensubu ile tekne kaptanı adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan haklarında işlem yapılan ve cezaları istinaf ile Yargıtay aşamasında bulunan şahısların yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma girişimlerine yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yürütülen ortak çalışmada, örgüt mensuplarının Datça açıklarında uluslararası sulara yakın bölgedeki "PETER PAN 1" isimli teknede bulundukları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, durdurulan teknedeki 1 kaptan, 9 FETÖ mensubu ile 2 çocuk yakalandı.

Teknede yapılan aramada, 40 bin 80 avro, 200 Amerikan doları, 4 bin 752 Türk lirası ile 3 sahte Belçika kimliği ele geçirildi. Kaçışta kullanılan "PETER PAN 1" isimli tekneye ise ilgili karar doğrultusunda el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan incelemesinde M.S'nin "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün, S.B'nin 6 yıl 3 ay, Y.G'nin ise 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi.

Şüphelilerden H.A, M.D. ve N.K'nin dosyalarının istinafta, M.K. ile D.G'nin dosyalarının ise Yargıtay incelemesinde olduğu anlaşıldı. Teknedeki 2 çocuk ise işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildi.

Şüpheliler arasında özel okul öğretmeni, iltisaklı yurt müdürü, eski iltisaklı okul öğretmeni, işçi, tekniker, eski iltisaklı okul müdürü, eski iltisaklı Türkçe öğretmeni, eski iltisaklı kurum öğretmeni ve ihraç zabıt katibinin bulunduğu öğrenildi. Tekne kaptanının ise Isparta nüfusuna kayıtlı H.Y. olduğu bilgisi alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 FETÖ şüphelisi ile tekne kaptanı H.Y, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.