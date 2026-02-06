Muğla EMITT 2026\'da ilçeleriyle güçlü birlik mesajı verdi

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT 2026, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirildi. Turizm sektörünün küresel ölçekte en önemli buluşma noktalarından biri olan fuara, Muğla Büyükşehir Belediyesi; ilçe belediyeleri, ticaret odaları ve turizm paydaşlarıyla birlikte açtığı stantlarla katılım sağladı.

Her yıl dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini destinasyonlar ve seyahat markalarıyla buluşturan EMITT'te, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da yer aldı. Fuar; 109 ülkeden 656 katılımcı ve 23 bin 725 ziyaretçiyle sektörün önde gelen uluslararası buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, EMITT 2026 kapsamında ilçe belediyeleriyle birlikte açtığı stantlarda kentin doğal, kültürel ve turistik değerlerini ziyaretçilere tanıtıyor. Muğla standında dört mevsime yayılan turizm çeşitliliği, sürdürülebilir turizm yaklaşımı, kültürel miras, gastronomi ve alternatif turizm imkanları ön plana çıkarılırken, fuar boyunca kurulacak temaslarla kentin uluslararası görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

EMITT Turizm Fuarı kapsamında düzenlenen Uluslararası 2. Karya Vizyon Turizm Buluşması'nın lansmanı gerçekleştirildi. Lansmana Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yanı sıra ticaret odası başkanları, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık katıldı. Etkinlikte, Karya Bölgesi'nin tarihi ve kültürel mirası, sürdürülebilir turizm yaklaşımı, destinasyon markalaşması ve uluslararası iş birliklerine yönelik hedefler sektör temsilcileriyle paylaşıldı.

Başkan Aras: "İlçelerimizle işbirliği içerisinde ilimizi temsil ediyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, EMITT Turizm Fuarı'nın yeni iş birlikleri ve uluslararası tanıtım açısından önemli bir platform olduğunu belirterek, Muğla'nın fuarda ilçe belediyeleriyle birlikte güçlü bir şekilde temsil edildiğini ifade etti. Ayrıca EMITT Turizm Fuarı kapsamında ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması'nın lansmanının da hem Muğla hem de ülkemizin turizmi için çok değerli olduğunu vurguladı.

Başkan Aras: "Muğla güçlü bir kültürel mirasa sahiptir"

Uluslararası 2. Karya Vizyon Turizm Buluşması'nın lansmanında konuşan Başkan Aras, Muğla'nın tarihi mirası, turizm potansiyeli ve altyapı yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karya ve Likya medeniyetlerinin Muğla'da kurulmuş olmasının kentin tarihi önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Başkan Aras, Muğla'nın her ilçesinin geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve güçlü bir kültürel mirasa sahip olduklarını söyledi.

"Altyapı için rekor yatırım yapıyoruz"

Turizmin sürdürülebilirliği için altyapının kritik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Aras, "Altyapıyı tamamlamadan sağlıklı ve nitelikli turizm yapamayız. Bu konudaki eksikleri açıkça konuşmak zorundayız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıyı öncelik haline getirdiklerini belirten Başkan Aras, MUSKİ'nin yatırım bütçesinin 900 milyon liradan 6,2 milyar liraya çıkarıldığını, yalnızca 2025 yılında su, kanalizasyon, arıtma tesisleri ve şebekeler için 4,2 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydetti. Denizden arıtma sistemiyle su temini çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Konuşmasında kurumsal iş birliğine de vurgu yapan Başkan Aras, "Bugün burada Valimizin çatısı altında, tüm ilçelerimizle birlikte aynı çatı altındayız. Muğla'nın geleceği için ortak akılla, iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA