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Muğla Engelliler Derneği Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde bir araya geldi - Son Dakika
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Muğla Engelliler Derneği Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde bir araya geldi

Muğla Engelliler Derneği üyeleri, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde bir araya gelerek birlik ve beraberlik buluşması düzenledi. Etkinlikte, şehit olan 12 asker için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık da etkinliğe katılarak özel bireylerle yakından ilgilendi.

Muğla Engelliler Derneği Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi\'nde bir araya geldi
26.12.2023 - 18:33,
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Muğla Engelliler Derneği, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde birlik ve beraberlik amacıyla bir araya geldi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık'ın da katıldığı etkinlikte, şehit olan 12 asker için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Muğla Engelliler Derneği üyeleri, her yıl geleneksel hale getirdikleri birlik ve beraberlik buluşmalarını bu yılda Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirdi. Birçok özel bireyin bir araya geldiği etkinlikte, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 12 asker için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa katılan Vali İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, özel bireylerin masalarını tek tek gezerek, ailelerle yakından ilgilendi.

Şehit ailelerinin acılarını en iyi kendilerinin anladıklarını söyleyen Muğla Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı İkbal Güven Arslan, "Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 12 şehidimizin ailesini en iyi anlayabilecek olan bizleriz. Çünkü insanın evladıyla imtihan edilmesinin ne demek olduğunu iliklerine kadar hissediyoruz. Biz özel çocukların aileleri olarak, onların acısını anlayabiliyoruz. Ama hepimiz için hayat kaldığı yerden devam ediyor. Biz, yarınımıza bugünümüzden daha iyi tutunmalıyız ki, vatanımızın birliği ve bütünlüğü bölünmesin. Bunu da bir arada olarak başarabileceğimizi düşünüyorum. Burada hem şehitlerimizi andık hem de özel çocuklarımız için yılbaşı eğlencesi gerçekleştirdik. Yanımıza olan herkese teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Muğla Engelliler Derneği Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla Engelliler Derneği Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde bir araya geldi - Son Dakika
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