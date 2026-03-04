Muğla\'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Muğla Güzel Sanatlar Lisesi'nde Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen geniş kapsamlı tatbikat, nefes kesen anlara sahne oldu. Tatbikatta senaryo gereği 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası mahsur kalanlar kurtarıldı.

Senaryo gereği Muğla merkezli 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından Muğla Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerin mahsur kaldığı ve yangın çıktığı ihbarı üzerine bölge bir operasyon merkezine dönüştü. Hızla olay yerine intikal eden; Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AKOM ekipleri, Muğla AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, MEB AKUB (Arama Kurtarma Birimi) ekipleri, UMKE ve Sağlık ekipleri koordineli bir çalışma yürüttü. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan öğrencileri merdiven yardımıyla tahliye ederken, AFAD ekipleri bir vatandaşı ip yardımıyla binadan indirerek güvenli alana taşıdı. İçeride duman ve enkaz altında yaralanan vatandaşlar ise UMKE ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, afet öncesi hazırlığın önemine dikkat çekerek Muğla'daki okulların deprem karnesini açıkladı.

Müdür Çay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Afetlere karşı hazırlıklı bir toplum olmamızı temenni ediyorum. 2022 yılından bu yana Bakanlığımızın destekleri ve Valiliğimizin koordinasyonunda 49 okul ve 88 binayı tamamen güçlendirdik. Ayrıca 27 okulumuzu yıkarak yerine yenilerini inşa ettik"

Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 20 okul için yıkım kararının alındığını belirten Çay, "Bu okulların ihaleleri başladı. 2026 yılına kadar temel eğitim kapsamındaki tüm bu binaları yenilemiş olacağız. Ayrıca ikinci etap olarak belirlediğimiz 15 okulda da bu yıl güçlendirme çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.

Müdür Emre Çay, tatbikatta emeği geçen MEB AKUB, AFAD ve diğer tüm paydaş kurumlara teşekkür ederek, deprem bilincinin eğitim hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. - MUĞLA