Muğla haberi... Köyceğiz'de sağlıklı yaşlanma semineri düzenlendi - Son Dakika
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Muğla haberi... Köyceğiz'de sağlıklı yaşlanma semineri düzenlendi

11.10.2022 09:43
Muğla haberi... Köyceğiz'de sağlıklı yaşlanma semineri düzenlendi

Muğla yerel haberi... Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşlanma konusunda seminer düzenlendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşlanma konusunda seminer düzenlendi.

Seminer Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 15 Temmuz Salonu'nda gerçekleşti. Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Uzman Doktor Turna Balkozak ve Diyetisyen Fatih Ayyıldız tarafından yapılan sağlıklı yaşlanma sunumu davetlilerin katılımıyla devam etti. Seminerde önleyici ve koruyucu yaklaşımlar, fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşlanma, beslenme konuları anlatıldı. Katılımcılara yapılması gereken egzersizler uygulamalı olarak gösterildi. Seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Katılımcılar Uzman Doktor Turna Balkozak ve Diyetisyen Fatih Ayyıldız'a sunumlarından dolayı teşekkür ettiler. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Köyceğiz, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla haberi... Köyceğiz'de sağlıklı yaşlanma semineri düzenlendi - Son Dakika

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