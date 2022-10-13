Muğla haberleri! EDAM 18'inci buluşmasını Bodrum'da gerçekleştirdi - Son Dakika
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Muğla haberleri! EDAM 18'inci buluşmasını Bodrum'da gerçekleştirdi

13.10.2022 15:52

Muğla haberler... EDAM 18'inci buluşmasını Bodrum'da gerçekleştirdiMUĞLA Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi'nin Yuvarlak Masa Toplantısı bu yıl Bodrum'da gerçekleştirildi.

EDAM 18'inci buluşmasını Bodrum'da gerçekleştirdi

MUĞLA Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi'nin Yuvarlak Masa Toplantısı bu yıl Bodrum'da gerçekleştirildi.

18'incisi gerçekleşen önemli toplantıda, yurtiçi ve yurtdışından gelen 55 katılımcı ile dünya gündemine dair konular ele alındı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası - EBRD Başkanı Odile Renaud mülakatı ile başlayan oturumlarda, Rusya'ya dair gelişmeler, İtalya'daki seçim sonuçlarının etkileri, Avrupa Siyasi Topluluğu gibi temalar ile 2023 seçimleri sonrasında Türk dış politikası ele alındı.

Akademi, sivil toplum, iş dünyası ve medya gibi Türk toplumunun farklı sektörlerinden oluşan üye ağı bulunan EDAM ile İngiltere, Belçika ve Almanya'da kendini Avrupa Birliği tartışmalarının kalitesini iyileştirmeye adamış ödüllü bir kuruluş olan Avrupa Reform Merkezi üyeleri ve konularında uzman konukların katılımıyla 2 gün süren 18'inci buluşmanın hoş geldin yemeğine katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerli ve yabancı konuklara Bodrum'un 3 bin 500 yıllık tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yaparak tarihe adını yazdıran bir çok ismin de Bodrum'da yaşadığını söyledi.

Her iki önemli kuruluşun üyelerini Bodrum'da görmekten dolayı çok mutlu olduğu ifade eden Başkan Aras konuşmasında şunları söyledi: "Hepinize Bodrum'a hoş geldiniz diyor, burada kaldığınız süre boyunca toplantılarınızın çok verimli geçmesini temenni ediyorum. İki günlük programınıza baktığımda EDAM'ın seçkin diplomatları, akademisyenleri, aydınları, uygulayıcıları ve gazetecileri bir araya getirdiğini görüyorum. Bodrum Belediye Başkanı olarak ilçemizin değerini yükseltmek için Bodrum'da aydınları ağırlamayı çok önemsiyorum. EDAM'ın şu ana kadar 17 yuvarlak masa toplantısı düzenlediğini ve bunun da 18. yuvarlak masa toplantısı olduğunu öğrenmekten memnuniyet duyuyorum. Bu tür yıllık etkinlikleri düzenlemedeki zorlukların son derece farkındayım, bu yüzden çabalarından dolayı Sinan Ülgen'i tebrik ediyorum"

STS Okul Gemisi ile Yelken Seyri Yapıldı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, EDAM üyeleri ve davetlileri programın ikinci gününde, Türkiye'nin ilk ve tek yelkenli okul gemisinde ağırladı. Katılımcılar, STS Okul gemisinin mimarlarından Yücel Köyağasıoğlu'ndan geminin yapım aşaması ve kullanım alanları hakkında bilgi alırken Başkan Aras da bölge hakkında bilgiler verdi. Yelkenle seyir yapılırken Bodrum ahşap yat imalatının Türk ve Dünya denizciliğindeki önemini ve yapılan çalışmaları anlatan Başkan Aras, konuklarıyla birlikte dümen başına geçerek mavi yolculuk tarihi ile Bodrum ve Gökova'nın eşsiz koyları hakkında bilgiler verdi. STS Okul Gemisi ile yapılan seyrin ardından katılımcılar, Radisson Collection Otel'deki programlarına devam etti.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Bodrum, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla haberleri! EDAM 18'inci buluşmasını Bodrum'da gerçekleştirdi - Son Dakika

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