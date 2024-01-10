Muğla Kötekli Gençlik Merkezi\'nde Ukraynalı çocuklara Ebru Sanatı tanıtıldı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Muğla Kötekli Gençlik Merkezi'ne bağlı Genç Ofis'te Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen 40 çocuğa geleneksel Ebru Sanatının tanıtımı gerçekleşti.

Yüzyıllardan beri farklı bölge ve kültürlerin birikimiyle olgunlaşarak günümüze kadar gelmiş olan geleneksel sanatlar, üstün teknik ve estetik niteliklerinin yanı sıra, özgün ebru teknikleriyle çocukları etkiledi. Kültürlerarası bir etkileşim yaşandığı atölye çalışmasında geleneksel sanatların hem bilgilendirmesi hem de uygulamalı olarak öğrencilere yaptırıldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş" Bugün burada Ukraynalı çocuklarımızla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Eğitmenlerimiz ve Gençlik Liderlerimiz Hem Genç Ofisi tanıttılar, hem de burada geleneksel sanatlarımızdan bir ebru sanatı atölyesi oluşturdular. Burada gördüğümüz kadarıyla çocukların hayatlarında ilk defa bu sanatla tanışmaları ve gözlerindeki heyecanı görmek bizleri mutlu etti. Emeği geçen eğitmenlerimize ve liderlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA