Muğla Köyceğiz\'de Alzheimer hastası 73 yaşındaki Ahmet Kestek 4 gündür kayıp

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Alzheimer hastası 73 yaşındaki Ahmet Kestek'ten 8 Eylül akşam saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Kestek'in bulunması için ekipler tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Köyceğiz Yenimahalle'de yaşayan Ahmet Kestek'ten haber alınamaması üzerine jandarma, emniyet, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarında karadan ekiplerin yanı sıra havadan dronlar ve arama-kurtarma köpeklerinden de yararlanılıyor.

Ekiplerin Kestek'i bulmak için bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, Ahmet Kestek'i gören veya kendisine ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olan vatandaşların, en yakın güvenlik birimine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini istedi.